Muito mais que carinho: o significado de quando o cachorro lambe sua pele, segundo veterinários

Especialistas explicam que a lambida vai além do afeto e envolve comunicação química, instinto ancestral e percepção emocional

Gabriel Yuri Souto - 26 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Quando o cachorro lambe a pele do tutor, muita gente interpreta o gesto apenas como um “beijinho”. No entanto, veterinários e especialistas em comportamento animal explicam que a lambida envolve mecanismos biológicos e emocionais mais complexos.

Além disso, as informações foram apresentadas em vídeo divulgado nas redes sociais, que detalha como o ato representa vínculo, comunicação e até cuidado.

Segundo profissionais da área, a língua do cachorro funciona como um sensor químico extremamente sensível. Isso acontece porque a pele humana carrega sais, odores e resíduos microscópicos que revelam informações sobre o ambiente e a rotina da pessoa.

Assim, ao lamber, o animal consegue captar dados sobre onde o tutor esteve, o que comeu e até se teve contato com outros animais.

Lambida funciona como “leitura” química

O olfato canino já é altamente desenvolvido e, por isso, a lambida complementa esse processo de reconhecimento. Além do cheiro, o contato direto permite que o cachorro identifique alterações sutis no organismo do tutor.

Dessa forma, o gesto não se limita ao afeto. Pelo contrário, ele também cumpre uma função de investigação e reconhecimento. Consequentemente, o cão reforça laços sociais e confirma que aquele humano pertence ao seu grupo.

Instinto ancestral reforça o vínculo

Veterinários explicam que lamber faz parte do comportamento instintivo dos cães desde os primeiros dias de vida. Inicialmente, a mãe lambe os filhotes para limpar, estimular e acalmar.

Portanto, quando o cachorro repete esse comportamento com o tutor, ele demonstra pertencimento e confiança.

Em outras palavras, a mensagem transmitida é clara: o animal considera o tutor parte da própria família. Além disso, esse gesto fortalece o vínculo emocional e contribui para uma relação baseada em segurança e afeto.

Cães percebem mudanças emocionais

Outro ponto relevante destacado por especialistas envolve a sensibilidade dos cães às alterações emocionais humanas. Isso ocorre porque o estresse e a ansiedade modificam sinais químicos liberados pelo corpo.

Dessa maneira, o cachorro consegue detectar essas mudanças com facilidade.

Consequentemente, quando o tutor enfrenta momentos difíceis, o animal pode intensificar as lambidas. Assim, o comportamento passa a representar tentativa de conexão, conforto e apoio emocional.

Quando a lambida exige atenção

Embora a lambida normalmente indique afeto e vínculo, veterinários alertam que o excesso pode sinalizar ansiedade ou necessidade de estímulo. Por isso, caso o comportamento se torne compulsivo, o ideal é buscar orientação profissional para avaliar a causa.

No geral, porém, a lambida simboliza muito mais do que saliva. Afinal, ela representa comunicação, instinto e laço emocional entre o cachorro e seu tutor.

