Mau negócio: homem paga R$ 10,5 mil em carro de R$ 80 mil e é detido pela PRF na BR-153

Ícaro Gonçalves - 27 de fevereiro de 2026

Durante a inspeção, os policiais identificaram que o carro tinha registro de furto no estado do Rio de Janeiro, na capital fluminense (Foto: Reprodução/PRF)

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira (26), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por conduzir um carro com registro de furto no estado do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu durante fiscalização na BR-153, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a corporação, o homem dirigia um carro modelo Chevrolet Cruze avaliado em mais de R$ 80 mil. Na inspeção, os policiais notaram que a numeração gravada nos vidros tinha sinais de adulteração.

Verificando outros sinais do veículo, veio a confirmação: o carro era furtado, com registro de ocorrência no estado do Rio de Janeiro, na capital fluminense.

Questionado, o suspeito admitiu que comprou o automóvel no estado de São Paulo por apenas R$ 10,5 mil. Ele também disse que sabia que o veículo estava em situação irregular, e que fazia uso dele para fins próprios.

O homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia pelo crime de receptação.

Outra apreensão

No mesmo dia, outra apreensão foi registrada pelos policiais, também na região de Aparecida de Goiânia.

Uma caminhonete modelo Crevrolet S-10 com registro de roubo na cidade de Cuiabá (MT) estava sendo embarcada em um caminhão-cegonha quando os responsáveis foram abordados pela PRF.

Segundo o apurado, o veículo teria sido roubado há cerca de quatro anos na capital mato-grossense. O embarque seria para transportá-lo para a cidade de Fortaleza (CE).

Neste segundo caso, não houve prisão em flagrante. Segundo os policiais, não haviam provas que indicassem autoria imediata no momento da abordagem.

Os dois veículos recuperados foram encaminhados à Polícia Civil para serem devolvidos aos reais proprietários.

