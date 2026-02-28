Conheça a lenda de Tereza Bicuda, que há gerações assombra moradores da cidade goiana de Jaraguá

Descubra os episódios que transformaram a mulher em um dos folclores mais conhecidos de Goiás

Ícaro Gonçalves - 28 de fevereiro de 2026

Lenda atravessa gerações e ainda repercute entre moradores de Jaraguá (Imagens: Captura de tela/Tiktok/@contossombriosyt1)

Algumas histórias do interior de Goiás costumam atravessar gerações, contadas de pais para filhos, depois netos, e assim sucessivamente. Em Jaraguá, uma dessas narrativas ainda ecoa pela imaginário popular: a lenda da Tereza Bicuda.

O conto atrai curiosidade de todos que o escutam. Prova disso são os vídeos do canal Contos Sombrios, no TikTok (@contossombriosyt1). Episódios narrando a história da “fantasma goiana” viralizaram recentemente, e já alcançam milhões de visualizações.

Não se sabe ao certo quando a história surgiu. Mas os relatos atravessaram décadas e transformaram Tereza em uma das figuras mais temidas do folclore local.

Para reunir todos os detalhes dessa história, o Portal 6 preparou um conteúdo especial compilando os principais relatos sobre a lenda de Tereza Bicuda e contextualizando os acontecimentos que marcaram o imaginário de Jaraguá. Confira!

Os relatos que deram origem à história

De acordo com a tradição popular, Tereza Bicuda teria vivido em Jaraguá há muitos anos. O apelido estaria relacionado aos lábios grandes, característica física frequentemente mencionada nas descrições.

Moradores contam que ela vivia com a mãe, já idosa e debilitada. Segundo os relatos, a convivência era marcada por agressões constantes.

Vizinhos afirmavam ouvir gritos constantes vindos da residência. Também circulava a informação de que a idosa teria sido obrigada pela própria filha a pedir dinheiro nas ruas.

Em certa ocasião, testemunhas teriam visto Tereza colocar um freio de cavalo na boca da mãe e conduzi-la pela rua como se fosse um animal.

Com o agravamento do estado de saúde da idosa, a história ganha um elemento central. Antes de morrer, ela teria lançado uma maldição contra a filha.

A frase atribuída à mãe é repetida até hoje por quem conta a lenda. Segundo a tradição, ela teria dito que a dor sofrida não seria enterrada junto com ela e que a filha perderia a paz.

Após a morte da idosa, moradores do município goiano passaram a relatar mudanças no comportamento de Tereza. Ela teria começado a dizer que ouvia vozes e que estava sendo perseguida.

Pouco tempo depois, a própria Tereza morreu de forma repentina. Não há registros que indiquem a causa, o que contribuiu para fortalecer a dimensão sobrenatural da história.

Passagem de Tereza para o plano sobrenatural

O sepultamento também é parte importante da narrativa. De acordo com a lenda, o padre da cidade teria determinado que ela fosse enterrada em um local afastado do cemitério da Igreja.

Três dias após o enterro, o caixão teria sido encontrado fora da cova, com sinais de terra revirada. O corpo foi sepultado novamente, mas o mesmo teria ocorrido na manhã seguinte.

Diante da situação, moradores decidiram transferir o enterro para uma área mais isolada. O novo túmulo teria sido feito próximo a um córrego, sob um pé de caju.

A partir daí, surgiram novos relatos. Alguns moradores passaram a afirmar que quem consumisse o fruto da árvore seria vítima de infortúnios causados por Tereza Bicuda.

Também há histórias sobre aparições de Tereza no cajueiro. Uma das versões diz que um homem que afirmou tê-la visto morreu poucos dias depois.

Sem comprovação documental, a lenda segue sendo transmitida de geração em geração. Para muitos, trata-se apenas de uma narrativa simbólica sobre culpa e punição.

Para outros, no entanto, a história carrega elementos que não podem ser explicados. Ainda hoje, muitos moradores de Jaraguá afirmam acreditar que a lenda de Tereza Bicuda continua presente no imaginário da cidade.

Nos comentários dos vídeos publicados pelo canal Contos Sombrios, alguns moradores confirmam a lenda. “Sou de Jaraguá. Aqui o povo fala sim dessa história”, disse um.

“O pior da história é saber que todos ouviam e viam todo sofrimento da senhora, e não fizeram nada”, comentou outra.

