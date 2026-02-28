Delegada revela os 3 principais jogos que os adultos usam para aliciar menores

Especialista detalha bastidores de situações pouco percebidas por muitas famílias brasileiras

Magno Oliver - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Um vídeo publicado no X, o antigo Twitter, chamou a atenção de milhares de internautas nesta semana. Nele, uma delegada especializada em crimes cibernéticos faz um alerta direto aos pais sobre ambientes virtuais frequentados por crianças e adolescentes.

A gravação rapidamente viralizou e gerou alerta para pais e mães de família que possuem filhos em casa.

Segundo a delegada, determinadas plataformas de jogos online têm sido utilizadas por adultos mal-intencionados para estabelecer contato inicial com menores de idade.

A autoridade explica que esses ambientes oferecem recursos de chat por voz e texto, além da possibilidade de interações privadas, o que pode facilitar abordagens disfarçadas de amizade.

O ponto central do alerta não está no jogo em si, mas na forma como ferramentas de comunicação são exploradas e os criminosos se aproveitam disso para encontrar possíveis vítimas.

Muitos desses espaços permitem a criação de perfis com pouca verificação de identidade. Isso abre margem para que pessoas se passem por adolescentes, construam confiança gradualmente e, posteriormente, tentem migrar a conversa para aplicativos externos.

O vídeo reforça que a orientação principal é o acompanhamento ativo dos responsáveis. Ela destaca a importância de configurar controles parentais, supervisionar listas de amigos virtuais e manter diálogo aberto com crianças sobre riscos online.

“Não se trata de proibir, mas de participar e entender o ambiente digital dos filhos”, afirmou ela no vídeo que segue repercutindo entre os usuários.

O alerta não significa que os jogos sejam inseguros por natureza, mas evidencia a necessidade de vigilância e educação digital.

Ela explica que a prevenção começa dentro de casa, com informação, diálogo e uso consciente da tecnologia.

E pede para os pais terem atenção redobrada sobre o que os filhos consomem e com quem eles conversam nessas plataformas de jogos online.

Os três jogos mencionados pela delegada:

1. Roblox

Plataforma com milhões de usuários e forte presença do público infantil, possui chats integrados e criação livre de experiências, o que exige atenção redobrada dos responsáveis.

2. Fortnite

Além do modo competitivo, oferece interação por voz em tempo real entre jogadores, inclusive desconhecidos, o que pode ampliar possibilidades de contato direto.

3. Minecraft

Muito popular entre crianças e adolescentes, permite servidores públicos com comunicação entre usuários de diferentes idades e localidades.

Veja o que a delegada diz:

🚨 BRASIL: Delegada CHOCA ao revelar os TRÊS principais JOGOS que adultos usam para ALICIAR menores. pic.twitter.com/SzdDMfDm4b — QG do POP (@QGdoPOP) February 26, 2026

