Empresária e gigante da estética em Inhumas, Priscilla Dorneles é encontrada morta após série de procedimentos

Vítima chegou a ser socorrida e levada até uma UPA, mas teve o óbito confirmado

Davi Galvão - 28 de fevereiro de 2026

Priscilla Lopes Dorneles faleceu na manhã desta sábado (28). (Foto: Redes Sociais)

A empresária e especialista em estética Priscilla Lopes Dorneles de Souza, de 31 anos, faleceu na manhã deste sábado (28), em Inhumas.

Proprietária da PD Clinic, ela sofreu uma intercorrência fatal um dia após receber alta de uma série de procedimentos cirúrgicos realizados em Goiânia. As causas exatas do óbito ainda dependem de laudos periciais.

Na última quinta-feira (26), Priscilla submeteu-se a um conjunto de intervenções em um hospital na capital. O pacote cirúrgico incluiu mastopexia com prótese, correção de cicatriz e uma lipoaspiração a laser com suporte de inteligência artificial.

Após o período de observação, a equipe médica autorizou a alta hospitalar na sexta-feira (27), sob a justificativa de que a paciente apresentava condições clínicas estáveis para o retorno para casa.

No entanto, na manhã deste sábado (28), familiares encontraram a empresária já desacordada.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado de socorro e transportou Priscilla para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inhumas.

De acordo com os profissionais da unidade, a paciente já deu entrada sem sinais vitais. O óbito foi confirmado logo em seguida pela equipe de plantão.

O Grupo Everbeauty, responsável pelo acompanhamento médico da empresária, manifestou-se por meio de nota oficial sobre o ocorrido, dizendo que o procedimento transcorreu sem intercorrências e que todo o tratamento seguiu protocolo previamente estabelecido.

