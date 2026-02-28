Motorista por aplicativo coloca placa no banco com aviso direto para os passageiros: “meu carro, minhas regras”

Aviso direto sobre conservação do veículo reacende debate sobre respeito e regras em corridas por aplicativo

Gabriel Dias - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Recentemente, uma foto viralizou nas redes sociais ao trazer um recado direto de um motorista por aplicativo aos passageiros: “Meu carro, minhas regras”.

O aviso, colado na traseira do banco da frente, estabelece orientações sobre o comportamento esperado durante a viagem.

Na mensagem, o motorista também pede: “Por favor, não bata a porta” e reforça a ideia com “Lembre-se, você está pagando a viagem, não comprando o carro”.

O comunicado rapidamente gerou debate entre internautas e representa a preocupação dos motoristas por aplicativo com a conservação do veículo, que é seu meio de trabalho.

Qualquer dano pode significar prejuízo financeiro e até afastamento das atividades. Ao escrever o aviso, o profissional reforça que, mesmo prestando um serviço, o carro ainda é um bem particular e sua fonte de renda.

O pedido para não bater a porta é recorrente entre condutores, já que o impacto frequente pode causar desgaste nas dobradiças e na lataria.

A imagem dividiu opiniões. Parte dos usuários apoiou a atitude, argumentando que o respeito ao veículo é o mínimo esperado. Outros consideraram o tom do aviso excessivamente rígido.

Casos como esse reacendem discussões sobre limites na relação entre motorista e passageiro em aplicativos de transporte. Embora o serviço seja contratado, a conservação do carro é vital para o trabalho dos motoristas.

