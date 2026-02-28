Sem sol e com pouca água: 5 plantas ideais para quem mora em apartamento e vive na correria

Espécies resistentes e de baixa manutenção são perfeitas para quem quer mais verde em casa sem complicar a rotina

Isabella Victória - 28 de fevereiro de 2026

Morar em apartamento e ter uma rotina corrida não significa, necessariamente, abrir mão de plantas dentro de casa.

Pelo contrário, mesmo com pouco sol e tempo limitado para regar, ainda assim é possível manter o ambiente mais verde, aconchegante e cheio de vida.

No entanto, a escolha das espécies faz toda a diferença.

Algumas plantas são naturalmente mais resistentes, exigem pouca manutenção e, além disso, se adaptam bem a ambientes internos com luz indireta.

Por isso, se você vive na correria, confira cinco opções práticas e funcionais.

1. Zamioculca

A zamioculca é uma das campeãs quando o assunto é resistência.

Ela se adapta bem à meia-sombra e não precisa de regas frequentes.

Como armazena água em seus caules e raízes, tolera períodos mais longos sem irrigação.

Além disso, suas folhas verdes e brilhantes dão um toque elegante à decoração.

2. Espada-de-São-Jorge

Muito popular em ambientes internos, a espada-de-São-Jorge suporta pouca luz e regas espaçadas.

Ela também é conhecida por sua durabilidade e fácil manutenção.

Basta evitar excesso de água, já que o acúmulo pode prejudicar a planta.

3. Jiboia

A jiboia é ideal para quem quer praticidade e versatilidade.

Pode ser cultivada em vasos suspensos ou apoiada em prateleiras.

Ela se adapta bem à luz indireta e precisa de rega moderada.

Além disso, cresce com facilidade e ajuda a compor ambientes modernos.

4. Lírio-da-paz

O lírio-da-paz se desenvolve bem em locais com pouca incidência solar direta.

Embora precise de regas regulares, ele costuma “avisar” quando está com sede, murchando levemente as folhas.

É uma boa opção para quem quer uma planta com flores e aparência mais delicada, mesmo em apartamento.

5. Cactos e suculentas

Para quem vive na correria, cactos e suculentas são praticamente à prova de esquecimento.

Eles precisam de pouca água e suportam ambientes internos, desde que recebam alguma luminosidade indireta.

São ideais para mesas, estantes e pequenos espaços.

Como cuidar de plantas em apartamento com pouco tempo?

Mesmo espécies resistentes precisam de atenção básica. Algumas dicas simples ajudam:

Evite regar em excesso.

Prefira vasos com boa drenagem.

Posicione as plantas próximas a janelas com luz indireta.

Observe sinais como folhas amareladas ou murchas.

Com escolhas inteligentes e cuidados mínimos, é possível ter plantas em apartamento sem transformar a rotina em uma obrigação.

Assim, mesmo vivendo na correria, você consegue manter o verde presente no dia a dia.

