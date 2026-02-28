Sem sol e com pouca água: 5 plantas ideais para quem mora em apartamento e vive na correria
Espécies resistentes e de baixa manutenção são perfeitas para quem quer mais verde em casa sem complicar a rotina
Morar em apartamento e ter uma rotina corrida não significa, necessariamente, abrir mão de plantas dentro de casa.
Pelo contrário, mesmo com pouco sol e tempo limitado para regar, ainda assim é possível manter o ambiente mais verde, aconchegante e cheio de vida.
No entanto, a escolha das espécies faz toda a diferença.
Algumas plantas são naturalmente mais resistentes, exigem pouca manutenção e, além disso, se adaptam bem a ambientes internos com luz indireta.
Por isso, se você vive na correria, confira cinco opções práticas e funcionais.
1. Zamioculca
A zamioculca é uma das campeãs quando o assunto é resistência.
Ela se adapta bem à meia-sombra e não precisa de regas frequentes.
Como armazena água em seus caules e raízes, tolera períodos mais longos sem irrigação.
Além disso, suas folhas verdes e brilhantes dão um toque elegante à decoração.
2. Espada-de-São-Jorge
Muito popular em ambientes internos, a espada-de-São-Jorge suporta pouca luz e regas espaçadas.
Ela também é conhecida por sua durabilidade e fácil manutenção.
Basta evitar excesso de água, já que o acúmulo pode prejudicar a planta.
3. Jiboia
A jiboia é ideal para quem quer praticidade e versatilidade.
Pode ser cultivada em vasos suspensos ou apoiada em prateleiras.
Ela se adapta bem à luz indireta e precisa de rega moderada.
Além disso, cresce com facilidade e ajuda a compor ambientes modernos.
4. Lírio-da-paz
O lírio-da-paz se desenvolve bem em locais com pouca incidência solar direta.
Embora precise de regas regulares, ele costuma “avisar” quando está com sede, murchando levemente as folhas.
É uma boa opção para quem quer uma planta com flores e aparência mais delicada, mesmo em apartamento.
5. Cactos e suculentas
Para quem vive na correria, cactos e suculentas são praticamente à prova de esquecimento.
Eles precisam de pouca água e suportam ambientes internos, desde que recebam alguma luminosidade indireta.
São ideais para mesas, estantes e pequenos espaços.
Como cuidar de plantas em apartamento com pouco tempo?
Mesmo espécies resistentes precisam de atenção básica. Algumas dicas simples ajudam:
- Evite regar em excesso.
- Prefira vasos com boa drenagem.
- Posicione as plantas próximas a janelas com luz indireta.
- Observe sinais como folhas amareladas ou murchas.
Com escolhas inteligentes e cuidados mínimos, é possível ter plantas em apartamento sem transformar a rotina em uma obrigação.
Assim, mesmo vivendo na correria, você consegue manter o verde presente no dia a dia.
