Dinossauro do tamanho de uma galinha é encontrado na Patagônia e muda teorias sobre sua evolução

Fóssil quase completo de pequeno dinossauro encontrado na Patagônia revela novas pistas sobre evolução e tamanho dos alvarezsauros

Gabriel Yuri Souto - 01 de março de 2026

(Foto: National Geographic Brasil/Gabriel Diaz YantéN)

Um dinossauro do tamanho de uma galinha encontrado na Patagônia argentina está mudando o que a ciência entendia sobre a evolução dos alvarezsauros.

As informações sobre a descoberta foram apresentadas por pesquisadores ligados ao Conicet, que detalharam a importância do achado científico.

O fóssil pertence à espécie Alnashetri cerropoliciensis e foi localizado na região de La Buitrera, na província de Río Negro. O espécime tem cerca de 95 milhões de anos.

Além disso, mede aproximadamente 70 centímetros de comprimento e pesa perto de 1 quilo. Por isso, ele é considerado o menor e mais completo alvarezsaurídeo já identificado na América do Sul.

Fóssil quase completo revela detalhes inéditos

Os cientistas analisaram um esqueleto quase integral. Faltam apenas partes do crânio, trechos da cauda e pequenas porções laterais. Ainda assim, o nível de preservação permitiu identificar que o animal era uma fêmea com pelo menos quatro anos.

Além disso, os estudos mostram que os alvarezsauros surgiram há cerca de 150 milhões de anos. Eles tinham corpo leve, cabeça pequena e dentes numerosos. Dessa forma, conseguiam caçar pequenos vertebrados e insetos com eficiência.

Descoberta desafia teoria sobre o tamanho desses dinossauros

Durante anos, pesquisadores defenderam que o grupo teria diminuído de tamanho por causa da dieta especializada em insetos. No entanto, o novo fóssil indica outra possibilidade. Segundo os cientistas, alguns alvarezsauros primitivos já eram naturalmente pequenos.

Além disso, a estrutura da mão do Alnashetri cerropoliciensis ainda lembra a de um predador típico. Os dentes também sugerem alimentação carnívora comum, e não exclusivamente insetívora. Assim, o tamanho reduzido pode estar ligado a fatores evolutivos mais complexos.

Importância científica do achado na Patagônia

Outro ponto relevante está na anatomia dos membros anteriores. Os alvarezsauros apresentam braços curtos e um dedo principal mais robusto. Com o tempo, essa característica ficou ainda mais evidente na linhagem evolutiva.

Nesse sentido, o novo espécime revela uma fase intermediária dessa transformação anatômica. Portanto, os pesquisadores conseguem entender melhor como essas mudanças ocorreram ao longo de milhões de anos.

Além disso, a descoberta reforça a relevância da Patagônia como uma das regiões mais importantes para achados fósseis. O estudo amplia o conhecimento sobre a diversidade dos dinossauros de pequeno porte e ajuda a esclarecer a história evolutiva desse grupo pré-histórico.

