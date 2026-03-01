Não é detergente, nem desengordurante: o método do cabide com toalha que limpa o vidro duplo do forno sem desmontar

Mesmo sem desmontar a porta, é possível alcançar a gordura escondida entre os vidros com um truque simples e econômico

Isabella Victória - 01 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Você limpa o forno por dentro, esfrega a porta por fora e, ainda assim, a gordura continua lá — presa entre os dois vidros.

À primeira vista, parece que a única solução seria desmontar a estrutura ou chamar um técnico.

No entanto, existe um método simples que resolve o problema sem desmontagem e, além disso, sem gasto extra.

O segredo, curiosamente, não está em um produto potente, mas sim em um objeto comum: um cabide de metal.

Por que a sujeira fica entre os vidros?

Com o tempo, vapores, respingos e gordura quente entram pelas pequenas frestas laterais da porta.

Consequentemente, a sujeira se acumula na parte interna do vidro duplo, formando aquela camada difícil de alcançar.

Por isso, muitas pessoas acreditam que não há solução prática.

Entretanto, antes de pensar em desmontar o forno, vale testar um truque caseiro que, embora simples, costuma funcionar muito bem.

O método do cabide com toalha

Primeiramente, você vai precisar de dois itens fáceis de encontrar:

1 cabide de metal

1 pano fino ou toalha pequena

Em seguida, estique o cabide até formar uma haste reta.

Depois, enrole o pano na ponta e prenda firmemente para não escorregar.

Então, com cuidado, introduza o cabide pelas frestas da porta do forno.

A partir daí, faça movimentos suaves e controlados para alcançar a parte interna do vidro.

Assim, você consegue remover a gordura acumulada sem desmontar nada.

Além de prático, o método é econômico e não exige ferramentas específicas.

Antes disso, facilite a limpeza

Para que o método funcione melhor, o ideal é amolecer a sujeira.

Você pode utilizar misturas caseiras nas partes acessíveis do vidro, como:

Bicarbonato com um pouco de água, formando uma pasta.

Vinagre diluído em água para manchas leves.

Limão com sal para ajudar a soltar gordura mais aderida.

Após aplicar, deixe agir por alguns minutos e finalize com pano úmido.

Isso ajuda a soltar resíduos que também podem estar na parte interna.

Cuidados importantes

Antes de tudo, certifique-se de que o forno esteja completamente frio.

Além disso, evite usar objetos pontiagudos ou produtos muito abrasivos, pois eles podem riscar o vidro.

Caso existam crostas mais resistentes na parte externa, prefira espátulas de plástico.

Dessa maneira, você preserva a superfície e evita danos.

Simples, econômico e eficiente

O método do cabide com toalha mostra que nem sempre é preciso desmontar o forno ou investir em desengordurantes potentes.

Às vezes, a solução está em adaptar o que você já tem em casa.

Com poucos minutos e um pouco de cuidado, o vidro duplo volta a ficar limpo — e o forno, com aparência renovada.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!