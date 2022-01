Esta é a frequência correta com que você deve limpar o forno do seu fogão

Quem gosta de cozinhar e preparar suas próprias refeições sabe que um forno é fundamental, não é mesmo? Inclusive, esse eletrodoméstico é até sinônimo de grandes preparações, receitas mais elaboradas ou um quebra-galho de frituras e quitandas. Bom, mas você sabe quando e como limpar o forno do seu fogão?

Antes de tudo, seja o seu forno a gás ou elétrico, ele está em constante contato com gordura e restos de comida. Além disso, o ambiente fechado e sem ventilação costuma dificultar a limpeza dele, não é mesmo? Inclusive, esse acúmulo de sujeira pode danificar o seu eletrodoméstico e, até mesmo, a durabilidade.

Ok, mas se sua preocupação for a gordura no forno, saiba que há uma forma muito simples de removê-la. Basicamente, para isso você vai precisar misturar vinagre branco, bicarbonato, detergente e água. Desta forma, com o forno desligado, você vai aplicar todo o antídoto no interior com uma esponja.

Em seguida, ligue o forno e deixe a solução ferver a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Assim, com cuidado, esfregue o forno ainda morno com detergente. Para finalizar, umedeça um papel toalha com um pouco de detergente e passe por todo interior. Prontinho, seu forno novinho e folha!

Afinal, qual a frequência para limpar o forno?

Por fim, recomendamos que você realize essa limpeza regularmente. Isso significa ao menos uma vez por semana ou sempre que usar. Basicamente, isso é necessário para não grudar tanta sujeira e manter a manutenção do seu eletrodoméstico.

