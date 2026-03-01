Saiba como descartar móveis, eletrodomésticos e resíduos volumosos gratuitamente em Goiânia

Serviço gratuito permite agendar a retirada dos resíduos, além de contar com ecopontos fixos espalhados pela capital

Isabella Valverde - 01 de março de 2026

Agendamento do serviço pode ser feito online, pelo site do consórcio ou WhatsApp. (Foto: Comurg e Consórcio Limpa Gyn)

Muitos não sabem, mas descartar móveis e outros resíduos volumosos não precisa ser um desafio. Goiânia conta com um serviço gratuito que recolhe móveis, colchões, sucatas, utensílios domésticos em desuso, eletrodomésticos e eletrônicos.

A ação é realizada pelo Consórcio Limpa Gyn e pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), responsáveis pela destinação final dos objetos, como parte das ações de coleta seletiva e limpeza urbana da capital.

Diariamente, são disponibilizados 140 agendamentos para o serviço de cata-treco, sendo 60 no período matutino e 80 no vespertino.

O agendamento pode ser feito pelo site do Consórcio Limpa Gyn ou pelo WhatsApp (62) 3093-9223. Após a solicitação, o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) entra em contato com o morador para agendar a data da coleta.

No dia marcado, é necessário deixar os materiais na calçada para que sejam recolhidos pelas equipes.

Além do serviço agendado, os goianienses contam com cinco ecopontos fixos para descarte de móveis, entulho da construção civil, resíduos de poda, recicláveis, pneus e óleo de cozinha usado.

As unidades funcionam todos os dias da semana, das 07h às 22h, nos bairros Jardim Guanabara II, Setor Faiçalville, Jardim São José, Residencial Campos Dourados e Parque Eldorado Oeste.

Também foram implantados oito pontos provisórios de descarte nos setores Vale do Araguaia, Jardim Europa, Residencial Anicuns, Jardim das Hortênsias, Solar Ville, Parque Amazônia, Brisas do Cerrado e Recanto do Bosque.

Cada morador pode descartar até dois metros cúbicos de resíduos (volume equivalente a uma carretinha ou à carroceria de uma caminhonete).

