Não pagava, nem demitia: empresa de Goiânia é condenada a pagar indenização de R$ 10 mil a trabalhador

Justiça considerou que a privação de remuneração submeteu o profissional à incerteza sobre a própria sobrevivência

Davi Galvão Davi Galvão -
Trabalhador repondo produtos em supermercado
Trabalhador no setor de reposição (Foto: ilustração)

Um repositor de uma rede de atacadista e varejo em Goiânia precisou levar a empresa na Justiça após os patrões recusarem-se a demiti-lo, mas também não pagarem salário, deixando-o em um verdadeiro limbo jurídico.

A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) manteve a condenação da empresa ao pagamento de R$ 10 mil em indenização por danos morais, ao reconhecer que a conduta configurou retaliação e abuso de poder.

O conflito começou quando o funcionário, que exercia a função de repositor de mercadorias, processou a empresa pedindo a rescisão indireta do contrato, que é quando o vínculo é cortado por uma iniciativa do funcionário após falhas por parte da gestão.

Leia também

Ele alegava que a exposição a cargas excessivas e riscos para a coluna colocavam a integridade física em perigo.

Cerca de um mês após o início do processo, a rede varejista suspendeu o vínculo de forma unilateral, impedindo o homem de trabalhar e cortando o pagamento de salário.

Decisão do Tribunal

A empresa recorreu da condenação inicial imposta pela 9ª Vara do Trabalho de Goiânia, sustentando que a suspensão teria “caráter cautelar” e ocorrido sob incerteza jurídica.

No entanto, a relatora do recurso, desembargadora Kathia Albuquerque, rejeitou o argumento e manteve a sentença integralmente.

O colegiado entendeu que a interrupção dos salários como resposta ao processo judicial fere a dignidade do trabalhador.

A magistrada destacou que a legislação brasileira é clara quanto aos direitos de suspensão em casos de rescisão indireta.

A Justiça considerou que a privação de verba alimentar gerou um dano moral presumido, pois submeteu o repositor à incerteza sobre a própria sobrevivência.

O valor de R$ 10 mil foi mantido por ser considerado proporcional à ofensa e possuir caráter pedagógico para a empresa. Ainda cabe recurso da decisão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.