De lavar roupas à maior fortuna do país: a mulher mais rica do Brasil tem fortuna avaliada em mais de R$ 30 bilhões

Após perder tudo em uma enchente nos anos 70, reergueu a vida e ajudou a fundar um gigante do agronegócio

Gabriel Dias - 03 de março de 2026

Enquanto bilionários brasileiros com as maiores fortunas costumam ocupar capas de revistas e movimentar as redes sociais, uma das maiores fortunas do país segue “nas sombras”.

Com mais de 90 anos, Lúcia Borges Maggi mantém uma rotina discreta em Rondonópolis (MT), distante do glamour dos grandes centros, mesmo sendo apontada como a mulher mais rica do Brasil, com patrimônio estimado em R$ 30 bilhões.

A trajetória começou de forma simples. Antes de se tornar referência no agronegócio, Lúcia viveu a realidade do campo, lavando roupas e ajudando nos cuidados com o gado. Em 1952, casou-se com André Maggi.

O casal não tinha bens, mas compartilhava o desejo de crescer. A década de 1970 trouxe um dos maiores desafios: uma enchente destruiu tudo o que haviam construído.

Já na casa dos 50 anos, decidiram recomeçar do zero no interior de Mato Grosso. Em uma região ainda pouco explorada, onde muitos enxergavam apenas dificuldades, eles apostaram no potencial da terra.

Foi nesse contexto que nasceu a Amaggi, fundada de maneira modesta, dentro da própria casa da família. Lúcia teve papel central na consolidação do negócio, tornando-se base estratégica e emocional do empreendimento.

A frase atribuída a ela resume a postura diante das adversidades: “Daqui só ando para frente. Voltar jamais”.

Décadas depois, a empresa se transformou em uma das maiores potências globais do setor de soja.

Mesmo com a dimensão do império construído, Lúcia segue fiel ao estilo reservado, longe das redes sociais e dos eventos badalados — prova de que influência e poder nem sempre caminham ao lado da exposição.

