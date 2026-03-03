Famílias denunciam nudez próximo à praça do Calixtolandia, em Anápolis

Episódios foram registrados em área movimentada e frequentada por crianças

Pedro Ribeiro - 03 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Moradores do bairro Calixtolândia, em Anápolis, denunciaram episódios de nudez em plena via pública próximos a uma praça frequentada por famílias.

Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, pessoas ligadas a pontos de prostituição instalados na região estariam permanecendo sem roupas na rua, situação que tem gerado indignação entre os moradores.

A situação tem causado desconforto e preocupação entre famílias que costumam levar os filhos ao local.

Quem vive na região afirma que o problema não seria isolado e que episódios semelhantes já teriam sido registrados outras vezes, principalmente em ruas próximas a motéis e locais conhecidos por concentrar pontos de prostituição.

Imagens publicadas nesta terça-feira (03) mostram crianças brincando no parquinho enquanto a cena acontece do outro lado da via.

A população afirma que os episódios têm se tornado frequentes e pede mais fiscalização das autoridades.

Diante do cenário, moradores cobram fiscalização e providências das autoridades para evitar que episódios do tipo continuem ocorrendo nas proximidades da praça.

Pela legislação brasileira, a prática pode ser enquadrada como ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal.

