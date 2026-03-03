Império R Móveis se consolida como referência em mobiliário e decoração em Anápolis

Como um presente para as mulheres, nesta semana as clientes ainda podem contar com 5% de desconto nas compras acima de R$ 1.500

Isabella Valverde - 03 de março de 2026

Fachada da Império R Móveis. (Foto: Divulgação)

Quem passa pela Império R Móveis em Anápolis encontra mais do que uma loja de móveis: encontra possibilidades para transformar a casa em um espaço com identidade, conforto e funcionalidade.

Com matriz em Senador Canedo e referência em Goiás, a loja expandiu para Anápolis em outubro de 2025 diante da alta demanda na cidade e logo se tornou destaque.

No showroom, é possível encontrar sofás para todos os ambientes, mesas que vão do jantar ao escritório, guarda-roupas, racks, painéis e uma gama diversificada de itens de decoração. A ideia é oferecer soluções completas para quem está mobiliando do zero ou deseja apenas renovar um cômodo específico.

Outro diferencial que tem atraído consumidores é a entrega e montagem gratuitas em Anápolis, facilitando todo o processo e garantindo mais comodidade desde a compra até a instalação dos móveis.

E neste mês, a loja realiza a campanha Semana das Mulheres, válida até sábado (07). Durante o período, toda mulher que fizer compras acima de R$ 1.500 garante 5% de desconto, independentemente da forma de pagamento.

Com foco em qualidade, condições acessíveis e um portfólio diversificado, a Império R Móveis reforça a proposta de ser parceira dos goianos na hora de transformar espaços.

Em Anápolis, a loja está localizada na Avenida Santos Dumont, no Jundiaí. Os clientes podem consultar mais pelo Instagram @imperiormoveis ou pelo WhatsApp (62) 8407-9256.

