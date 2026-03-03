Jogadora sub-15 sofre ofensas racistas em final de futsal em Anápolis e caso gera revolta: “preta e macaca”

Após comentários racistas, a equipe técnica do clube inhumense decidiu não voltaria para o último tempo do jogo

Ícaro Gonçalves - 03 de março de 2026

Clube de Inhumas desistiu da partida durante o intervalo (Foto: Reprodução/Instagram)

Membros da comunidade esportiva de Inhumas se mobilizaram para condenar um episódio de racismo que marcou uma partida de futsal feminino sub-15, na última segunda-feira (02). A disputa ocorreu na cidade de Anápolis.

Segundo informações, uma jogadora da Inhumense teria sido chamada de “preta” e “macaca” durante a partida contra o Santa Cruz pela final da Copa Centro Oeste de Futsal. Os xingamentos teriam vindo de alguém da arquibancada.

O placar já estava em 2×0 para o Santa Cruz antes do intervalo. Após os comentários racistas, a equipe técnica da Inhumense decidiu que o time não voltaria para o segundo tempo.

Em nota publicada no Instagram, a direção do clube Futsal Feminino de Inhumas (FFI) manifestou “profundo repúdio” ao ocorrido, destacando que tais atos são inaceitáveis e atentam contra os princípios de respeito e igualdade no esporte.

O clube reforçou seu compromisso com a proteção de suas atletas e com a promoção de um ambiente esportivo inclusivo.

“É inaceitável que, em pleno século XXI, ainda existam atitudes preconceituosas que ferem a dignidade, o respeito e os direitos de qualquer ser humano. O esporte deve ser um espaço de união, inclusão, igualdade e valorização, nunca de discriminação”, disse o clube inhumense.

Ainda segundo o clube, os professores do clube decidiram encerrar a participação na partida logo após as ofensas, o que levou a FFI à ficar em segundo lugar no campeonato.

“Ficamos em segundo lugar com muito orgulho, e parabenizando time de Santa Cruz pela campeonato. Parabéns às nossas guerreiras, e esclarecemos que nossos professores tomaram atitudes de não voltar para quadra por respeito a elas”, completou.

O time do Santa Cruz também emitiu comunicado sobre o caso. No texto, o clube confirmou e repudiou o caso de e racismo durante a partida, além de declarou à jogadora ofendida.

“Declaramos total apoio à Inhumense e parabenizamos pelo excelente campeonato realizado, demonstrando dedicação e grandeza dentro de quadra. Reforçamos que o esporte deve ser sinónimo de respeito, igualdade e união. Racismo é crime”, disse em nota o Santa Cruz.

Nota do Inhumense

Nós, membros da comunidade esportiva e apoiadores do Futsal Feminino de Inhumas, viemos a público manifestar nosso mais profundo repúdio ao ato de racismo chamando nossas atletas de ( PRETA E MACACA ) ocorrido no dia 02 de março de 2026, durante a participação de nossas meninas do futsal na cidade de Anápolis.

É inaceitável que, em pleno século XXI, ainda existam atitudes preconceituosas que ferem a dignidade, o respeito e os direitos de qualquer ser humano. O esporte deve ser um espaço de união, inclusão, igualdade e valorização, nunca de discriminação.

Nossas atletas merecem respeito, reconhecimento e apoio por sua dedicação, talento e esforço. Nenhuma forma de racismo ou preconceito pode ser tolerada, dentro ou fora das quadra. Reafirmamos nosso compromisso com a luta contra o racismo e toda forma de discriminação.

Seguiremos firmes na defesa da justiça, da igualdade e do respeito, exigindo que situações como essa sejam devidamente apuradas e que os responsáveis sejam responsabilizados. Racismo é crime. Respeito é obrigação.

Nossa solidariedade às atletas e a todos que foram atingidos por esse lamentável episódio.

Nosso esclarecimento por não ter continuado na competição e ficando em segundo lugar com muito orgulho, parabenizando o time Santa Cruz pelo campeonato e título, aonde também grandes times como Anápolis, Silvania estavam na competição.

Parabéns às nossas guerreiras, e com esse texto esclarecemos que nossos professores tomaram atitudes de não voltar para quadra por respeito a elas!

Nota do Santa Cruz

Nós do Santa Cruz repudiamos qualquer ato de racismo, dentro ou fora das quadras. E inadmissível que, em pleno 2026 ainda presenciemos tamanha crueldade e desrespeito.

A final entre Santa Cruz e Inhumense foi encerrada no intervalo do primeiro para o segundo tempo após uma jogadora da Inhumense ser ofendida por uma pessoa presente na arquibancada, ainda não identificada.

Diante do ocorrido, a equipe adversaria optou por não retornar para a etapa final, mantendo o placar de 2×0 para o Santa Cruz.

Declaramos total apoio à Inhumense e parabenizamos pelo excelente campeonato realizado, demonstrando dedicação e grandeza dentro de quadra. Reforçamos que o esporte deve ser sinónimo de respeito, igualdade e união. Racismo é crime.

