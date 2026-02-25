Homem é preso após chamar atendente de postinho em Anápolis de “neguinha” e dizer que ela tinha “nariz de preto”

Ofensa foi presenciada por pacientes e outros servidores que estavam na unidade de saúde

Ícaro Gonçalves - 25 de fevereiro de 2026

Caso ocorreu na na Unidade de Saúde João Luiz de Oliveira, em Anápolis (Imagem: Reprodução/Google Maps)

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (25) após ofender racialmente uma servidora em um posto de saúde no bairro Vila João Luiz de Oliveira, em Anápolis. O caso aconteceu durante o atendimento ao público na unidade.

Portal 6 apurou que a vítima trabalhava na recepção quando o homem chegou ao local para buscar um medicamento. A servidora o orientou a se dirigir até a farmácia da unidade, momento em que ele teria se irritado sem motivo com a resposta.

Após insistir em mostrar a receita médica, o homem começou a elevar o tom de voz. Em seguida, passou a proferir ofensas de cunho racial contra a atendente, na frente de outros servidores e pacientes.

Primeiro, ele teria chamado a recepcionista de ‘pretinha’, depois teria dito que iria denunciá-la e que buscaria formas de retirá-la da unidade.

Após as ofensas, ele foi embora, mas logo depois foi chamado de volta por uma responsável técnica para esclarecer a situação e pedir desculpas.

Novamente, o homem proferiu ofensas dentro do posto de saúde, afirmando: “O que eu tenho para falar, eu falo mesmo. Eu tiro ela daqui, assim como eu tirei a outra ‘neguinha’, ‘nariz de preto'”.

Com a situação, as servidoras do posto de saúde chamaram a Polícia Militar (PM) para registrar a ocorrência. O suspeito, vítima e testemunhas foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Na unidade policial, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de injúria racial, previsto na Lei nº 7.716/89. O caso segue à disposição da Justiça.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!