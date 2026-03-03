Projeto goiano vence o iF DESIGN AWARD 2026

Premiação alemã considerada uma das mais importantes do setor destacou iniciativa desenvolvida na capital goiana

Folhapress - 03 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Em meio ao novo ciclo de desenvolvimento urbano e arquitetônico de Goiânia, a Flamboyant Urbanismo segue trabalhando ativamente para essa transformação. Investindo em empreendimentos com potencial de ampliar a visibilidade da capital no cenário internacional, a empresa traz para o Brasil um reconhecimento que figura entre as três maiores premiações do setor de engenharia, estética e arquitetura global, o iF DESIGN AWARD 2026.

Conhecido como o “Oscar do Design Europeu” e realizado na Alemanha desde 1954, é um dos selos de excelência mais respeitados do mercado, avaliado por um júri independente e disputado por mais de 10 mil projetos de 68 países. Na edição de 2026, a Central de Experiências Flamboyant Urbanismo se destacou como Retrofit, que valoriza iniciativas focadas na modernização e requalificação de espaços, ressaltando a importância de transformar ambientes existentes em soluções funcionais. A decisão técnica, criada para elevar o padrão do design mundial, incentivando a inovação, a sustentabilidade e a criação de soluções que impactam positivamente a sociedade, também considerou a relevância urbana e a experiência do usuário.

“Receber esse reconhecimento confirma que estamos no caminho certo, evidenciando a capacidade de Goiânia de criar propostas urbanísticas que atravessam fronteiras. Do coração do Brasil, conseguimos projetar a capital para o mundo, levando nossa cultura e história para ser conhecida internacionalmente. Este prêmio também se estende a todo o Grupo Flamboyant, que reúne negócios como o shopping, a agropecuária, o instituto e a Flamboyant Urbanismo, que a cada dia se consolida como referência em desenvolvimento urbano”, afirma Emmanuele Louza, CEO do Grupo Flamboyant.

O complexo premiado foi inaugurado em março de 2025 em um dos bairros mais valorizados de Goiás e é fruto de um planejamento de entregar uma das maiores centrais de empreendimentos imobiliários e urbanísticos da América Latina. Anteriormente, o local abrigava um home center especializado na venda de materiais para construção. Assinado pelo escritório UNYT Arquitetura e Urbanismo, com sede em Goiânia, o local foi concebido para dialogar com a arte, gastronomia e tecnologia, como parte do ecossistema do Flamboyant Shopping, que atrai grifes internacionais de luxo e também se integra à rotina da cidade.

Com fachada assinada pela artista Ananda Nahú, o espaço oferece salas imersivas que visam apresentar os projetos da marca, ao mesmo tempo em que exibem conteúdos interativos sobre o legado e atuação do grupo que data de 1970. O ambiente foi projetado para atender a um público diversificado, incluindo investidores e compradores internacionais, e se distingue, entre outros recursos, pela tecnologia do decorado virtual em realidade aumentada, que permite explorar os apartamentos em altíssima definição.

“Não se trata apenas de desenvolver empreendimentos, mas de criar espaços que proporcionem experiências e transformem positivamente a cidade. Queremos que cada visitante se sinta parte dessa história e da essência da marca Flamboyant”, completa Alessandra Louza, CEO do Grupo Flamboyant.

Compromisso é projetar a Goiânia do futuro

Essa conquista internacional na Alemanha reforça o legado da Flamboyant Urbanismo, que possui mais de 8 milhões de metros quadrados em áreas nobres de Goiânia. O reconhecimento global teve início em 2003, com o Alphaville Flamboyant, premiado pelo Grand Prix Excellence, em Paris. O alcance internacional se amplia por meio de parcerias estratégicas. A Foster + Partners, de Londres, foi escolhida para projetar o maior complexo de surf do mundo, em fase de desenvolvimento pela marca. As soluções urbanas, como um City Center, também se destacam ao integrar moradia, trabalho, lazer, gastronomia e serviços, formando um novo polo da cidade.

A Flamboyant Urbanismo foi recentemente premiada no FePi Awards com o troféu Design Prata pelo projeto “From Worksite to Urban Experience”, reconhecido pela transformação do tapume do canteiro de obras em um espaço de convivência. A empresa ainda conquistou o 3º lugar na categoria Corporate Project of the Year no GRI Awards Global 2025, realizado em Abu Dhabi, com seu novo projeto comercial, idealizado como edifício-parque. Além disso, foi destaque na primeira edição do Prêmio AutImob, vencendo na categoria Lançamento de 2025 com o Legítimo Flamboyant Residencial, o que reafirma o seu protagonismo no mercado imobiliário goiano.

“Nosso compromisso com o desenvolvimento urbano nos inspira a criar propostas inovadoras que conectam as pessoas à cidade. Esse propósito acompanha toda a trajetória do nosso grupo, que se entrelaça naturalmente com a história e desenvolvimento econômico de Goiânia. Ver a nossa capital sendo reconhecida em múltiplas frentes nos orgulha e nos move a novos ciclos de investimentos. Celebramos os prêmios, que são frutos do nosso compromisso de elevar, evoluir, envolver e encantar”, afirma Isadora Louza, CEO do Grupo Flamboyant. A lista completa dos projetos premiados no iF DESIGN AWARD está disponível no site oficial da premiação. Mais informações sobre a Flamboyant Urbanismo podem ser consultadas em https://flamboyanturbanismo.com.br/

Website: http://www.fatomais.com.br

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!