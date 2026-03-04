Com capacidade para 46 mil torcedores, estádio mais insano do planeta é erguido a 350 metros de altura

Uma construção ambiciosa promete redefinir padrões da arquitetura esportiva mundial

Magno Oliver - 04 de março de 2026

A Arábia Saudita deu início a uma das obras mais ambiciosas da história do esporte moderno que o mundo globalizado e tecnológico já viu.

O Estádio Príncipe Mohammed Bin Salman, anunciado como um dos principais palcos da Copa do Mundo FIFA de 2034, começou a ser erguido com uma proposta ousada: acomodar cerca de 46 mil torcedores a aproximadamente 350 metros de altura, transformando-se em um dos complexos esportivos mais impressionantes do planeta.

O projeto faz parte do amplo plano de modernização estrutural do país e foi apresentado oficialmente pelas autoridades sauditas como símbolo de inovação tecnológica e arquitetônica.

A arena está sendo concebida como um espaço multiuso, apto a receber partidas internacionais, grandes eventos esportivos e espetáculos. Após a conclusão, o estádio deve se tornar casa de dois dos principais clubes do país, o Al-Hilal e o Al-Nassr, ampliando ainda mais sua relevância no cenário esportivo global.

O projeto foi anunciado após a confirmação da Arábia Saudita como sede do Mundial de 2034. Em seguida, vieram as apresentações públicas das maquetes e dos conceitos tecnológicos.

A proposta inclui parede de LEDs em grande escala, projeções holográficas, gramado retrátil e cobertura móvel, permitindo adaptação do espaço para diferentes tipos de evento.

A altura da estrutura não é apenas estética: ela integra um complexo arquitetônico elevado, projetado para criar experiência imersiva, vista panorâmica e infraestrutura integrada de transporte e entretenimento.

O movimento saudita acompanha a tendência global de transformação tecnológica nas arenas esportivas. A National Basketball Association (NBA) já testa quadras com superfícies de LED de altíssima definição, enquanto a National Football League (NFL) investe em realidade aumentada para ampliar a interação com o público.

O Estádio Príncipe Mohammed Bin Salman surge nesse contexto como um marco arquitetônico e tecnológico, combinando engenharia extrema, capacidade elevada e uso multifuncional para consolidar a Arábia Saudita como protagonista na nova era do entretenimento esportivo mundial.

