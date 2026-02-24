Oportunidades para o transporte público de Anápolis

Investimentos federais reforçam a prioridade do Governo Federal na melhoria da mobilidade urbana e representam uma janela de oportunidade

Rubens Otoni - 24 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Anápolis recebeu do Governo Lula significativos investimentos que marcam o início de uma transformação no transporte público coletivo da cidade. Por meio das portarias do Ministério das Cidades 90 e 91, de 2026, via Novo PAC, foram selecionados projetos para construção de terminais de integração e requalificação de corredores de ônibus no valor superior a R$ 174 milhões e para a renovação de frota com mais de R$ 126 milhões, que pode contemplar cerca de 150 veículos. Trata-se de uma das mais relevantes oportunidades para reestruturar o serviço e elevar o padrão de qualidade oferecido à população.

Os recursos vieram em um momento oportuno. Operado pela Urban Mobilidade Urbana, atualmente o sistema de transporte público de Anápolis transporta mais de um milhão de passageiros por mês em 104 linhas e conta apenas com um terminal, seis pontos de integração temporal e 1602 pontos de parada. O sistema carece de uma melhor infraestrutura, especialmente para os pontos de parada, pois apenas 600 possuem cobertura e boa parte é identificado apenas por uma pintura no poste de iluminação.

A requalificação de corredores tende a reduzir o tempo de deslocamento e aumentar a regularidade das viagens. Terminais de integração mais modernos podem proporcionar maior conforto, segurança e acessibilidade, além de facilitar a integração entre as linhas e os demais modos de transporte. Já a renovação da frota com veículos mais eficientes e menos poluentes contribui para reduzir custos operacionais e para elevar a qualidade da experiência do usuário.

Diante disso, os investimentos federais reforçam a prioridade do Governo Federal na melhoria da mobilidade urbana e representam uma janela de oportunidade que precisa ser aproveitada com responsabilidade e agilidade pela Prefeitura de Anápolis. O planejamento técnico adequado, a execução eficiente das obras e a fiscalização rigorosa dos contratos serão determinantes para que os recursos se convertam, de fato, em melhoria concreta na vida das pessoas. É preciso garantir entregas no prazo, com qualidade e transparência.

Em paralelo aos investimentos em infraestrutura, há o debate nacional sobre novas formas de financiamento do transporte público, incluindo experiências e estudos sobre a Tarifa Zero, com a possibilidade de alcance para a cidade de Anápolis. Como coordenador da câmara temática de Mobilidade Urbana da Frenlogi e membro da Frente Parlamentar em defesa da Tarifa Zero, estou atuando no Congresso Nacional para que essa política avance de forma responsável e eficiente e seja um poderoso instrumento que amplie o acesso da população aos serviços urbanos, reduza as desigualdades sociais, fortaleça o comércio e contribua com o meio ambiente.

Em resumo, Anápolis tem diante de si a chance de transformar seu transporte coletivo em um instrumento eficaz de inclusão social e desenvolvimento urbano e de entregar ao cidadão anapolino um serviço atrativo e de qualidade. O momento exige planejamento, responsabilidade e visão estratégica para que os investimentos e as oportunidades se convertam em mobilidade de qualidade para todos.

Rubens Otoni é deputado federal por Goiás.