Não é bicarbonato, nem limão: a mistura certa para tirar mancha amarela do travesseiro sem danificar o tecido

Método simples, acessível e eficaz promete devolver a aparência original das fronhas e travesseiros sem comprometer as fibras do material

Daniella Bruno - 04 de março de 2026

Deixar os travesseiros sujos podem desencadear alergias (Foto: Reprodução)

Manchas amareladas no travesseiro são mais comuns do que parecem e, muitas vezes, difíceis de remover.

No entanto, com a combinação certa e alguns cuidados simples, é possível recuperar o aspecto limpo do tecido sem causar danos ou desgaste prematuro.

Por que o travesseiro fica amarelo?

Com o passar dos meses, é natural que o travesseiro apresente manchas amareladas. Isso acontece porque suor, oleosidade da pele, resíduos de cremes e até a umidade do ambiente penetram no tecido.

Mesmo utilizando fronha, parte desses resíduos atravessa a proteção e se acumula no enchimento. Como resultado, o aspecto encardido surge de forma gradual.

Além disso,lavagens inadequadas ou pouco frequentes intensificam o problema.

A mistura ideal para remover as manchas

Em vez de recorrer a receitas caseiras mais agressivas, utilize detergente neutro e água oxigenada 10 volumes. Essa combinação limpa profundamente sem enfraquecer as fibras.

Misture meia xícara de detergente neutro com meia xícara de água oxigenada. Mexa bem até formar uma solução homogênea.

Em seguida, aplique diretamente sobre a área manchada. Espalhe com o auxílio de uma escova de cerdas macias, fazendo movimentos delicados e circulares.

Depois disso, deixe agir por cerca de 30 a 40 minutos. Por fim, lave normalmente na máquina, preferencialmente com água fria ou morna.

Como potencializar o resultado

Se a mancha for antiga, repita o processo antes da secagem. Além disso, seque o travesseiro ao sol, pois a luz solar ajuda no clareamento natural.

Outra dica importante é realizar a higienização completa a cada três ou quatro meses. Assim, você evita o acúmulo excessivo de resíduos.

Com esses cuidados, o tecido permanece preservado, o enchimento dura mais tempo e o travesseiro mantém aparência limpa e renovada.

