Servidor agredido em agência do INSS de Goiânia corre risco de perder visão de um olho

Caso de agressão aconteceu na manhã de segunda-feira (02) durante atendimento em unidade do Setor Castelo Branco

Ícaro Gonçalves - 04 de março de 2026

Servidor do INSS foi derrubado e depois agredido com socos e chutes (Imagens: Reprodução)

O servidor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agredido por um policial civil em Goiânia corre risco de perder a visão de um olho devido a gravidade dos ferimentos. O caso de violência aconteceu na manhã de segunda-feira (02) durante atendimento na agência.

Como noticiado em primeira mão pelo Portal 6, o idoso, de 73 anos, foi gravemente agredido durante o atendimento a uma mulher que estava acompanhada de policial civil. Toda situação ocorreu na agência do Setor Castelo Branco, na capital.

Em certo momento, o agente teria se exaltado com o atendente. Primeiro ele começou com agressões verbais, mas depois a situação escalou para socos e chutes. Imagens de câmera de segurança ainda mostram que o policial chegou a sacar uma arma no local.

Em contato com a reportagem, a diretora de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência nos Estados de Goiás e Tocantins (Sintfesp), Grete Tirloni, informou que o idoso foi atendido no Hospital Santa Casa.

Além do risco à visão, ele também precisou de acompanhamento psiquiátrico devido ao abalo provocado pelo caso.

Ainda segundo Grete Tirloni, que também é servidora na agência e colega de trabalha da vítima, o episódio de violência é sintoma da falta de servidores do INSS e de investimento em infraestrutura das agências.

“A raiz da questão não é só o policial agressor, não é só a questão da vigilância. Ela é um processo de desconstrução mesmo, de desmonte dos órgãos públicos que a gente vem aí vivenciando”, disse à reportagem.

“A gente espera que seja feita justiça, que essa pessoa que cometeu esse ato pague, que a Polícia Civil e a Polícia Federal investiguem o mais rápido possível”, concluiu Grete.

O caso foi registrado na Polícia Civil (PC) e na Polícia Federal (PF).

Em nota à imprensa, a PC informou que o policial estava de licença na data das agressões e que o caso segue sob apuração da Polícia Judiciária.

Confira a nota na íntegra

A Polícia Civil de Goiás informa que tomou conhecimento do incidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (02), em uma agência do INSS, em Goiânia, envolvendo um policial civil.

Esclarece que o servidor citado encontra-se de licença por motivo de luto, não estando em serviço no momento dos fatos.

A Polícia Civil destaca que todas as circunstâncias do ocorrido já estão sendo devidamente apuradas pela Polícia Judiciária, com a instauração dos procedimentos cabíveis, a fim de esclarecer os fatos e adotar as medidas legais pertinentes.

COVARDIA ❗️Imagens mostram momento em que idoso é agredido dentro de agência do INSS, em Goiânia Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/1QGWCAVTye — Portal 6 (@portal6noticias) March 2, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!