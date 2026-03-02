Idoso funcionário do INSS é agredido por policial civil dentro de agência em Goiânia

Servidor público teria sido derrubado e sofrido chutes no rosto durante o ataque

Ícaro Gonçalves - 02 de março de 2026

Servidor público teria sido derrubado e sofrido chutes no rosto durante o ataque (Imagens: Grete Nair/Sintfeps-GO)

Um servidor público de 73 anos foi agredido fisicamente na manhã desta segunda-feira (02) dentro de uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Setor Castelo Branco, em Goiânia.

Segundo denúncia feita pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência nos Estados de Goiás e Tocantins (SINTFESP-GO/TO), o autor da violência seria um policial civil da capital.

Conforme as informações, a agressão ocorreu durante o atendimento a uma mulher que estava acompanhada pelo policial.

Em certo momento, o agente, que não foi identificado, teria se exaltado com o atendente. Primeiro, ele começou com agressões verbais, mas depois a situação escalou.

O policial chegou a exibir uma arma de fogo, fazendo com que o servidor responsável pelo atendimento se escondesse por medo de ser alvejado.

Em seguida, o policial civil invadiu a área interna da agência e atacou o servidor idoso, que nem sequer era o responsável pelo atendimento. A vítima teria sido derrubada e atacada com chutes no rosto durante a ação.

Ainda de acordo com os relatos, o agressor chegou a sacar a arma novamente, mas não efetuou disparos porque foi contido pelo próprio pai, que estava presente no momento da agressão.

O Portal 6 obteve um vídeo, feito por uma trabalhadora da agência, mostrando o momento em que o suspeito deixa o estabelecimento.

Repúdio

Em nota, o SINTFESP-GO/TO repudiou o caso de violência. Para representantes do sindicato, o episódio é consequência da diminuição do número de vigilantes nas Agências da Previdência Social, o que aumenta a insegurança dos servidores.

“Providências formais serão solicitadas à Gerência Executiva do INSS em Goiânia. O SINTFESP afirma que acompanhará o caso e cobrará medidas concretas para garantir a integridade física e psicológica dos trabalhadores”, ressaltou a entidade.

Uma fonte do sindicato afirmou à reportagem que a situação também prejudicou o atendimento a outros requerentes.

“Impactou o atendimento de todo mundo que estava esperando na agência, que teve que ser reagendado, né? Não teve mais condição de atender ninguém”, disse.

O caso já foi registrado na Central-Geral de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão da Polícia Civil de Goiás. Segundo o SINTFESP, a agressão também será denunciada à Polícia Federal.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda posicionamento.

