Após ser suspenso pela Justiça, concurso de Catalão reabre inscrições; salários chegam a R$ 22 mil

Além das 596 vagas imediatas, a seleção prevê 2.635 nomes no cadastro de reserva, mas candidatos não devem perder o prazo

Davi Galvão - 05 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ USP Imagens)

A Prefeitura de Catalão, no sudeste de Goiás, retomou as inscrições para seu concurso público após uma suspensão judicial que exigiu a inclusão de cotas raciais.

O novo edital, republicado no começo da semana, oferece 596 vagas imediatas e formação de cadastro reserva com mais de 2,6 mil oportunidades.

A mudança fundamental nesta nova etapa é a destinação de 159 postos específicos para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

O certame abrange todos os níveis de escolaridade, com remunerações que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 22 mil.

Além das vagas imediatas, divididas em 411 para ampla concorrência, 159 para cotas raciais e 26 para pessoas com deficiência (PcD), a seleção prevê 2.635 nomes no cadastro de reserva.

As funções disponíveis contemplam diversas áreas da administração pública. Entre os cargos de destaque estão psicólogo, farmacêutico, técnico de enfermagem, maqueiro, assistente social, agente social e educador físico, motorista, auxiliar de cozinha hospitalar, jardineiro e porteiro.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site da Fundação Aroeira até o dia 16 de março.

O prazo para quem deseja solicitar a isenção da taxa (destinado a inscritos no CadÚnico) é curto e termina nesta quarta-feira (04).

Os valores das taxas de inscrição foram definidos por nível de escolaridade: R$ 180 para as vagas de nível superior, R$ 120 para as de nível médio e R$ 100 para as de fundamental. O pagamento do boleto pode ser efetuado até o dia 17 de março.

A banca examinadora do concurso avaliará os candidatos por meio de provas objetivas abrangendo Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Específicos.

Para os cargos de nível fundamental e médio, o processo ocorre em etapa única. Já os concorrentes às vagas de nível superior passarão por duas fases: a prova objetiva e a análise de títulos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!