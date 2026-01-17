Abertas inscrições para concurso da Prefeitura de Catalão com salários de até R$ 22 mil

Processo seletivo reúne vagas imediatas e cadastro de reserva, além de cargos na área da saúde e administrativa

Pedro Ribeiro - 17 de janeiro de 2026

A prova objetiva está prevista para o dia 15 de março de 2026. (Foto: Reprodução/Agência Pará)

Estão abertas as inscrições para o novo concurso público da Prefeitura de Catalão, município localizado no Sudeste goiano. O prazo começou na última quinta-feira (15) e segue até o dia 09 de fevereiro.

Conforme o edital, os salários variam entre R$ 1.569,26 e R$ 22.147,42, de acordo com o cargo.

Ao todo, o certame prevê 592 vagas imediatas e 2.829 para cadastro de reserva, contemplando cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior.

A organização das provas será feita pela Fundação Aroeira, e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet.

A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade: R$ 70 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para nível médio ou técnico e R$ 140 para nível superior.

O edital também reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência.

Entre as oportunidades disponíveis estão cargos como auxiliar de serviços gerais, vigia, motorista, técnico de enfermagem, enfermeiro, psicólogo, assistente social, farmacêutico, odontólogo e médicos de diversas especialidades, além de funções administrativas e técnicas.

Parte das vagas prevê lotação nos distritos de Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde.

A prova objetiva está prevista para o dia 15 de março de 2026, no município de Catalão, com duração de três horas e pontuação máxima de 70 pontos.

Para os cargos de nível superior, também haverá prova de títulos, de caráter classificatório. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Você pode conferir o edital completo clicando aqui.

