Veterano interrompe audiência no Senado dos EUA e protesta contra guerra no Irã: “Ninguém quer lutar por Israel”

Augusto Araújo - 05 de março de 2026

Vídeo registrou momento em que veterano era puxado por policiais para fora do plenário. (Imagem: Captura de tela/Redes Sociais)

Um manifestante interrompeu, na quarta-feira (04), uma audiência da subcomissão de Serviços Armados do Senado dos Estados Unidos para protestar contra o conflito envolvendo o Irã. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Segundo informações da mídia local, o homem foi identificado pela Polícia do Capitólio dos Estados Unidos como Brian McGinnis, veterano do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos.

Durante a sessão, McGinnis se levantou e começou a gritar contra a guerra, responsabilizando Israel pelo conflito.

“Israel é o culpado desta guerra. Isto está errado. E ninguém quer combater”, disse ele, enquanto era retirado à força do local por agentes de segurança.

Segundo relatos, o manifestante também afirmou que os Estados Unidos não deveriam enviar soldados para lutar por Israel.

“A América não quer travar esta guerra por Israel. A América não quer enviar os seus filhos e filhas para a guerra por Israel”, gritou enquanto resistia à remoção.

De acordo com a polícia, McGinnis resistiu à abordagem dos agentes e tentou se soltar enquanto era conduzido para fora da sala.

Durante a retirada, ele chegou a se agarrar às portas do plenário e acabou ferido ao prender a mão na porta enquanto era puxado pelos policiais. Pessoas presentes na audiência chegaram a alertar: “A mão dele, a mão dele!”.

Consequências

A corporação informou que três agentes ficaram feridos durante a confusão e receberam atendimento médico, assim como o manifestante.

Após o episódio, McGinnis foi acusado de três crimes de agressão contra agentes da polícia, além de três acusações de resistência à prisão, aglomeração, obstrução e perturbação de uma manifestação ilegal.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o senador republicano por Montana, Tim Sheehy, ajudando os policiais a retirar o manifestante da sala.

Em publicação na rede social X (Twitter), o parlamentar afirmou que decidiu intervir para auxiliar os agentes.

“A Polícia do Capitólio estava tentando remover um manifestante que estava resistindo. Decidi ajudar e acalmar a situação”, escreveu.

Brian McGinnis é descrito como ativista anti-guerra e também concorre ao Senado pelo estado da Carolina do Norte como candidato do Partido Verde dos Estados Unidos.

