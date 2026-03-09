Brasil pode ganhar mais um feriado nacional no calendário

O Brasil pode ganhar mais um feriado nacional no calendário, caso avance no Congresso um projeto que cria o Dia da Bíblia como data oficial

Daniella Bruno - 09 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

O deputado Aureo Ribeiro (SD-RJ) apresentou uma proposta para criar um novo feriado em dezembro, intitulado Dia da Bíblia. O parlamentar levou a ideia ao Congresso por meio de um projeto de lei que pretende transformar a data comemorativa em um feriado nacional.

Atualmente, o Dia da Bíblia já existe no Brasil como data comemorativa desde 2001. No entanto, com o novo projeto, a proposta busca elevar a importância da celebração e incluí-la oficialmente no calendário de feriados do país.

De acordo com o texto apresentado pelo deputado, a celebração acontece no segundo domingo de dezembro. Além disso, a proposta destaca que milhões de brasileiros participam de eventos religiosos, encontros e celebrações nessa data.

Ao mesmo tempo, o parlamentar argumenta que a mudança não traria grande impacto econômico. Isso ocorre porque a comemoração já acontece tradicionalmente em um domingo, quando grande parte das atividades comerciais costuma funcionar em ritmo reduzido.

O que prevê a proposta do novo feriado

O projeto apresentado por Aureo Ribeiro pretende alterar a legislação atual para declarar oficialmente o Dia da Bíblia como feriado nacional.

Segundo a justificativa do parlamentar, a Bíblia possui grande influência histórica, cultural e religiosa na sociedade brasileira. Dessa forma, reconhecer a data como feriado seria uma maneira de valorizar essa tradição e destacar sua importância para milhões de pessoas no país.

No entanto, antes de virar lei, o projeto ainda precisa passar por várias etapas. Primeiro, as comissões da Câmara dos Deputados analisam a proposta. Em seguida, os parlamentares podem votar o texto no plenário. Caso seja aprovado, o projeto segue para análise do Senado.

Por fim, se o Senado também aprovar a proposta, o texto segue para sanção presidencial. Somente depois dessa etapa o novo feriado poderá entrar oficialmente no calendário nacional.

Feriados nacionais e pontos facultativos do ano

Enquanto a proposta segue em discussão no Congresso, o Brasil já possui diversas datas oficiais de feriado e pontos facultativos ao longo do ano.

Entre os principais feriados nacionais, estão:

1º de janeiro — Confraternização Universal

Sexta-feira Santa (data móvel)

21 de abril — Tiradentes

1º de maio — Dia do Trabalhador

7 de setembro — Independência do Brasil

12 de outubro — Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro — Finados

15 de novembro — Proclamação da República

20 de novembro — Dia da Consciência Negra

25 de dezembro — Natal

Além disso, o calendário também inclui pontos facultativos, datas em que órgãos públicos podem suspender as atividades, enquanto empresas privadas decidem se irão ou não funcionar normalmente. Entre eles estão:

Segunda e terça-feira de Carnaval

Quarta-feira de Cinzas (até determinado horário)

Corpus Christi

Dia do Servidor Público (28 de outubro)

Véspera de Natal (24 de dezembro)

Véspera de Ano-Novo (31 de dezembro)

Calendário brasileiro ainda pode mudar

Portanto, o calendário nacional ainda pode passar por mudanças. Projetos de lei como o do Dia da Bíblia mostram que novas datas podem ser incluídas dependendo da aprovação do Congresso Nacional.

Além disso, o debate sobre novos feriados costuma envolver diferentes pontos de vista, como questões culturais, religiosas e até impactos econômicos.

Assim, caso a proposta avance nas votações e receba aprovação final, dezembro poderá ganhar mais uma data oficial no calendário brasileiro, ampliando a lista de feriados nacionais.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!