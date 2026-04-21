Nova jornada de 5x2: quem deve ser beneficiado com o fim da escala 6x1

Nova jornada de 5×2: quem deve ser beneficiado com o fim da escala 6×1

Projeto em debate mira 14 milhões de brasileiros e deve atingir primeiro a jornada de quem sustenta comércio, serviços e trabalho doméstico

Gustavo de Souza - 21 de abril de 2026

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A promessa de uma nova jornada de trabalho reacendeu um debate antigo no Brasil: quem, de fato, pode ganhar mais tempo de descanso se a escala 6×1 sair de cena?

Com propostas em discussão no Congresso e um projeto enviado pelo governo federal, a mudança passou a mirar justamente os trabalhadores que hoje enfrentam rotinas mais rígidas, com apenas um dia de folga por semana.

Na prática, o grupo mais diretamente alcançado deve ser o dos trabalhadores com carteira assinada submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

É aí que entram, principalmente, empregados do comércio, dos serviços e do trabalho doméstico, categorias que historicamente concentram jornadas mais extensas e menos flexibilidade na rotina.

O projeto enviado pelo Executivo em abril de 2026 propõe reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas, sem corte salarial, além de estabelecer dois dias de descanso remunerado por semana.

A medida ainda depende de aprovação do Congresso, mas já recolocou no centro da discussão a vida de milhões de brasileiros que hoje equilibram cansaço, deslocamento e pouco tempo para a família.

Entre os possíveis beneficiados, estão justamente os profissionais que mantêm o funcionamento diário das cidades: vendedores, atendentes, balconistas, auxiliares de serviços e trabalhadores domésticos.

São funções que, em muitos casos, operam sob a lógica da presença constante, com pouco espaço para negociação individual de jornada.

O debate, porém, não é simples. Setores empresariais argumentam que a mudança exigirá adaptação e poderá elevar custos, especialmente em áreas que funcionam de forma contínua.

Por outro lado, defensores da proposta afirmam que a redução da jornada pode melhorar a qualidade de vida, reduzir o desgaste físico e mental e até ampliar a produtividade.

Por enquanto, o fim da escala 6×1 ainda não é realidade. Mas, se a nova jornada de 5×2 avançar, os primeiros a sentir os efeitos devem ser justamente aqueles que, há mais tempo, convivem com a parte mais pesada do mercado formal: quem trabalha quase a semana inteira para descansar apenas um dia.

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