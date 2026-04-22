Novo SUV da Caoa Cherry com 1 mil km de autonomia pode chegar no Brasil ainda em 2026

Diferente dos sistemas híbridos leves, sistema do automóvel permite que o automóvel opere exclusivamente em modo elétrico

Davi Galvão - 22 de abril de 2026

Tiggo 5X HEV é o próximo grande lançamento da Caoa Chery. (Foto: Divulgação)

A Caoa Chery confirmou a expansão de sua linha de eletrificados no mercado brasileiro com a chegada do novo Tiggo 5X híbrido pleno (HEV), com a promessa ousada de uma autonomia beirando 1 mil km.

A novidade, anunciada durante o Salão do Automóvel de São Paulo de 2025, tem previsão de estreia nas concessionárias para o segundo semestre de 2026.

O modelo se diferencia por dispensar tomadas e focar em uma eficiência energética superior para o segmento de SUVs compactos.

O grande trunfo do veículo é a autonomia combinada, que alcança a marca de 1 mil km sob o ciclo WLTP.

Esse número coloca a Caoa e o novo modelo em um patamar de destaque quando comparado a rivais diretos na categoria de híbridos.

Enquanto modelos como o Toyota Corolla Cross Hybrid entregam médias que raramente ultrapassam os 800 km em uso misto, o novo SUV da Caoa Chery promete reduzir drasticamente as paradas para abastecimento em viagens longas.

Potência

O sistema de propulsão une um motor 1.5 aspirado de 96 cv a uma unidade elétrica de 204 cv, resultando em um torque imediato de 31,6 kgfm.

Gerenciado por uma transmissão DHT, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 8,9 segundos.

Diferente dos sistemas híbridos leves, este conjunto permite que o automóvel opere exclusivamente em modo elétrico em situações específicas, otimizando o consumo urbano.

No aspecto visual e estrutural, o SUV mantém os 4,33 metros de comprimento e 2,61 metros de entre-eixos, dimensões que o consolidam no coração do mercado de utilitários compactos.

A atualização estética inclui um conjunto óptico em LED totalmente renovado, grade frontal com novo design e lanternas traseiras interligadas. No interior, a fabricante aposta em um painel digital integrado para elevar o padrão tecnológico da cabine.

Valores competitivos

Quanto ao posicionamento de mercado, a estratégia da marca visa ocupar uma faixa de preço agressiva. A expectativa é que o modelo seja tabelado abaixo do Omoda 5, atualmente avaliado de R$ 159.990 a até R$ 184.990.

Essa janela o colocaria para brigar diretamente com as versões de topo de SUVs flex tradicionais e as opções de entrada de híbridos de marcas concorrentes.

Atualmente, o mercado projeta valores competitivos para garantir que o Tiggo 5X HEV seja uma das opções mais acessíveis entre os veículos que não dependem de infraestrutura de carregamento externo.

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