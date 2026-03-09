Eclipse que deve escurecer o céu por mais de 6 minutos ganha data para acontecer

Por alguns minutos, o dia pode parecer noite e revelar um dos fenômenos mais impressionantes do céu

Daniella Bruno - 09 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Drew Rae)

Um evento astronômico raro acontecerá e poderá durar cerca de 6 minutos e 22 segundos em certas partes do mundo.

Durante esse fenômeno, o céu pode escurecer temporariamente e transformar o dia em uma espécie de crepúsculo por alguns minutos.

Esse tipo de evento chama a atenção não apenas de cientistas, mas também de pessoas curiosas sobre o céu.

Afinal, eclipses sempre despertam fascínio justamente por causa do espetáculo visual que produzem.

Mas afinal, o que é um eclipse? Por que alguns duram apenas poucos minutos e outros conseguem ultrapassar seis minutos? E eclipses acontecem todos os anos?

O que é um eclipse solar

Um eclipse solar acontece quando a Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol. Nesse momento, a Lua bloqueia a luz solar e projeta sua sombra sobre uma parte do planeta.

Quando esse alinhamento ocorre de forma perfeita, acontece o chamado eclipse solar total. Nessa situação, o Sol fica completamente encoberto por alguns minutos e o céu escurece temporariamente.

Durante esse período, é possível observar a coroa solar, que é a camada mais externa da atmosfera do Sol. Além disso, o ambiente pode ficar ligeiramente mais frio e a iluminação natural diminui rapidamente.

No entanto, esse alinhamento preciso entre Sol, Lua e Terra não acontece com frequência no mesmo lugar.

Embora eclipses solares ocorram regularmente no planeta, eles costumam ser visíveis apenas em regiões específicas da Terra.

Por que alguns eclipses duram mais de 6 minutos

A duração de um eclipse depende de vários fatores astronômicos. Entre eles estão a posição da Lua em relação à Terra, a distância entre os astros e a velocidade com que a sombra da Lua atravessa o planeta.

Normalmente, a fase de escuridão total de um eclipse dura apenas alguns minutos. Mesmo nas condições mais favoráveis, um eclipse solar total não pode ultrapassar aproximadamente 7 minutos e 30 segundos.

Por isso, quando um eclipse ultrapassa a marca de 6 minutos, ele já é considerado relativamente raro. Esse tempo maior ocorre quando a Lua está em uma posição que permite cobrir o Sol por mais tempo enquanto sua sombra percorre determinadas regiões da Terra.

Eclipses acontecem todos os anos?

Sim, eclipses acontecem todos os anos. Na verdade, o planeta costuma registrar entre quatro e sete eclipses anuais, somando eclipses solares e lunares.

No entanto, nem todos são totais e nem todos podem ser vistos em qualquer lugar do mundo. A maioria ocorre de forma parcial ou em regiões específicas do planeta.

Além disso, um eclipse solar total costuma ser visível apenas em uma faixa estreita da Terra chamada caminho da totalidade. Por isso, em um mesmo local, pode levar muitos anos até que outro eclipse total seja visível novamente.

Um espetáculo raro no céu

Mesmo sendo fenômenos naturais previstos pela ciência, os eclipses continuam impressionando quem observa o céu. Em poucos minutos, a luz do Sol desaparece, o ambiente escurece e o céu revela um espetáculo astronômico único.

Por isso, sempre que um eclipse acontece, ele se torna uma oportunidade especial para observar o movimento dos astros e lembrar como o universo pode produzir fenômenos surpreendentes.

