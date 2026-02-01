Dia vai virar noite: eclipse mais longo do século se aproxima e só volta daqui a 100 anos

Eclipse solar total de 2 de agosto de 2027 será o mais longo do século, com mais de seis minutos de escuridão total no dia

Gabriel Yuri Souto - 01 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Um dos eventos astronômicos mais aguardados deste século já tem data marcada. No dia 2 de agosto de 2027, a Terra passará por um eclipse solar total considerado excepcional pela comunidade científica.

Nesse dia, a Lua encobrirá completamente o Sol por um período incomum. Como resultado, algumas regiões do planeta verão o céu escurecer como se fosse noite em plena luz do dia.

Astrônomos destacam o fenômeno como único. Isso porque eclipses com duração tão longa não devem ocorrer novamente antes do século XXII.

O que torna esse eclipse tão especial

O eclipse solar total de 2027 será o mais longo do século XXI. Em seu ponto máximo, a fase de totalidade deve durar cerca de 6 minutos e 23 segundos.

Durante esse intervalo, a Lua cobrirá totalmente o disco solar. Assim, a luminosidade cairá de forma abrupta e permitirá a visualização de estrelas e planetas normalmente invisíveis durante o dia.

Além disso, a longa duração amplia o interesse científico. Pesquisadores aproveitam esses minutos extras para estudar a coroa solar e outros fenômenos do Sol.

Onde será possível observar o fenômeno

A faixa de visibilidade total cruzará partes da Europa, da África e do Oriente Médio. Países como Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito estarão diretamente no caminho da totalidade.

O eclipse também poderá ser visto em regiões do Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. Entre esses locais, a cidade de Luxor, no Egito, deve registrar o maior tempo de escuridão total.

Por isso, agências especializadas já organizam viagens para a região. O evento deve impulsionar o turismo científico e astronômico nesses países.

Por que o Brasil não verá o eclipse total

O eclipse de 2027 não terá visibilidade total no Brasil. A posição geográfica do país ficará fora da faixa de totalidade do fenômeno.

Mesmo assim, algumas regiões podem observar fases parciais. No entanto, essa visualização dependerá da localização exata e das condições climáticas no dia do evento.

Especialistas alertam que nem todo o território brasileiro terá essa possibilidade. Por isso, a observação parcial não será garantida.

Quando um eclipse parecido voltará a ocorrer

Eclipses solares totais acontecem com relativa frequência no planeta. Contudo, eventos com duração tão extensa são raros.

Segundo astrônomos, um eclipse com características semelhantes só deve ocorrer novamente em 2114. Até lá, nenhum outro fenômeno deve superar o tempo de totalidade registrado em 2027.

Esse intervalo reforça a importância histórica do evento, que já ganhou o apelido de “eclipse do século”.

Como observar o eclipse com segurança

Observar um eclipse solar exige cuidados rigorosos. Olhar diretamente para o Sol sem proteção pode causar danos permanentes à visão.

Por isso, especialistas recomendam o uso exclusivo de óculos solares certificados ou filtros adequados para telescópios e binóculos. Métodos improvisados não oferecem segurança.

Enquanto isso, observatórios e instituições científicas planejam transmissões ao vivo. Dessa forma, pessoas de todo o mundo poderão acompanhar o fenômeno sem riscos à saúde ocular.

