Bolo caseiro que não vai farinha de trigo nem leite é uma delícia e surpreende
Feito no liquidificador, com textura macia e preparo simples, esse bolo sem trigo e sem leite de vaca conquista pelo sabor leve e pela praticidade no café da tarde
Quem pensa que um bolo caseiro precisa, obrigatoriamente, de farinha de trigo e leite tradicional para ficar gostoso pode se surpreender com essa receita.
Simples, prática e cheia de sabor, ela mostra que é possível preparar um bolo fofinho, aromático e perfeito para o café da tarde usando ingredientes diferentes, mas igualmente eficientes no resultado final.
A proposta aqui é unir facilidade e leveza em um preparo que vai todo para o liquidificador e exige poucos passos.
O destaque fica por conta da aveia, que entra como base da massa, além do toque cítrico do limão, responsável por deixar o sabor ainda mais especial.
O resultado é um bolo com aparência bonita, massa macia e aquele perfil caseiro que combina com qualquer momento do dia.
Outro ponto que chama atenção é a combinação das farinhas e do amido, que ajuda a equilibrar a textura e evita que a massa fique pesada.
Já os ovos têm papel importante na estrutura da receita, contribuindo para o crescimento e para a leveza do bolo depois de assado.
Ideal para quem busca variar o cardápio sem abrir mão de uma receita saborosa, esse bolo é uma opção daquelas que entram fácil para a rotina.
Basta organizar os ingredientes, bater a massa e levar ao forno para ter em casa uma receita prática, cheirosa e com cara de lanche feito com carinho.
Ingredientes molhados
- 4 ovos
- 1 xícara de açúcar demerara (200 g)
- 3/4 de xícara de leite vegetal (180 ml)
- 1/2 xícara de óleo vegetal (120 ml)
- Raspas e suco de 1 limão (aproximadamente 30 ml de suco)
- 1/2 colher de chá de essência de baunilha (2,5 ml)
- 1 pitada de sal
Ingredientes secos
- 3/4 de xícara de farinha de mandioca fina
- 3/4 de xícara de amido de milho (82 g)
- 1 xícara de farinha de aveia (120 g)
- 1 colher de sopa de fermento químico (15 g)
Modo de preparo
- Preaqueça o forno a 180 °C e unte uma forma redonda com furo no meio, de aproximadamente 23 cm, com um pouco de óleo.
- Depois, polvilhe farinha de arroz.
- No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar demerara, o leite vegetal, o óleo, as raspas e o suco de limão, a essência de baunilha e a pitada de sal.
- Bata bem até obter uma mistura lisa e homogênea.
- Em seguida, acrescente a farinha de mandioca fina e o amido de milho.
- Bata novamente até incorporar.
- Depois, adicione a farinha de aveia e bata apenas rapidamente, só o suficiente para misturar. Esse cuidado é importante para que a massa não fique pesada.
- Por último, coloque o fermento químico e misture rapidamente, sem bater demais.
Transfira a massa para a forma já untada e leve ao forno preaquecido por cerca de 30 minutos. Para saber se está pronto, faça o teste do palito: se sair limpo, o bolo pode ser retirado do forno.
Espere amornar antes de desenformar. Depois disso, é só servir.
