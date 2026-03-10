Bolo caseiro que não vai farinha de trigo nem leite é uma delícia e surpreende

Feito no liquidificador, com textura macia e preparo simples, esse bolo sem trigo e sem leite de vaca conquista pelo sabor leve e pela praticidade no café da tarde

Layne Brito - 10 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quem pensa que um bolo caseiro precisa, obrigatoriamente, de farinha de trigo e leite tradicional para ficar gostoso pode se surpreender com essa receita.

Simples, prática e cheia de sabor, ela mostra que é possível preparar um bolo fofinho, aromático e perfeito para o café da tarde usando ingredientes diferentes, mas igualmente eficientes no resultado final.

A proposta aqui é unir facilidade e leveza em um preparo que vai todo para o liquidificador e exige poucos passos.

O destaque fica por conta da aveia, que entra como base da massa, além do toque cítrico do limão, responsável por deixar o sabor ainda mais especial.

O resultado é um bolo com aparência bonita, massa macia e aquele perfil caseiro que combina com qualquer momento do dia.

Outro ponto que chama atenção é a combinação das farinhas e do amido, que ajuda a equilibrar a textura e evita que a massa fique pesada.

Já os ovos têm papel importante na estrutura da receita, contribuindo para o crescimento e para a leveza do bolo depois de assado.

Ideal para quem busca variar o cardápio sem abrir mão de uma receita saborosa, esse bolo é uma opção daquelas que entram fácil para a rotina.

Basta organizar os ingredientes, bater a massa e levar ao forno para ter em casa uma receita prática, cheirosa e com cara de lanche feito com carinho.

Ingredientes molhados

4 ovos

1 xícara de açúcar demerara (200 g)

3/4 de xícara de leite vegetal (180 ml)

1/2 xícara de óleo vegetal (120 ml)

Raspas e suco de 1 limão (aproximadamente 30 ml de suco)

1/2 colher de chá de essência de baunilha (2,5 ml)

1 pitada de sal

Ingredientes secos

3/4 de xícara de farinha de mandioca fina

3/4 de xícara de amido de milho (82 g)

1 xícara de farinha de aveia (120 g)

1 colher de sopa de fermento químico (15 g)

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180 °C e unte uma forma redonda com furo no meio, de aproximadamente 23 cm, com um pouco de óleo. Depois, polvilhe farinha de arroz. No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar demerara, o leite vegetal, o óleo, as raspas e o suco de limão, a essência de baunilha e a pitada de sal. Bata bem até obter uma mistura lisa e homogênea. Em seguida, acrescente a farinha de mandioca fina e o amido de milho. Bata novamente até incorporar. Depois, adicione a farinha de aveia e bata apenas rapidamente, só o suficiente para misturar. Esse cuidado é importante para que a massa não fique pesada. Por último, coloque o fermento químico e misture rapidamente, sem bater demais.

Transfira a massa para a forma já untada e leve ao forno preaquecido por cerca de 30 minutos. Para saber se está pronto, faça o teste do palito: se sair limpo, o bolo pode ser retirado do forno.

Espere amornar antes de desenformar. Depois disso, é só servir.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!