Quando é melhor abastecer com álcool ou gasolina, segundo especialistas

Motoristas convivem com uma dúvida diária que parece simples, mas esconde detalhes importantes para o bolso

Magno Oliver - 10 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Licence Soluções)

A decisão entre abastecer com etanol ou gasolina ainda gera dúvidas entre motoristas brasileiros, especialmente desde os tempos da pós-popularização dos veículos flex.

Esse tipo de motor, que aceita ambos os combustíveis, trouxe mais liberdade de escolha ao consumidor. No entanto, essa alternativa nem sempre deve ser feita apenas pelo preço exibido na bomba.

Os especialistas afirmam que alguns fatores técnicos precisam ser considerados para garantir economia e desempenho.

De forma geral, o ponto de partida para a decisão é a chamada “regra dos 70%”, amplamente utilizada por economistas do setor e técnicos ligados à política energética.

Como o etanol possui menor poder calorífico que a gasolina, ele rende menos quilômetros por litro.

Por isso, os especialistas recomendam comparar os preços: se o etanol custar até 70% do valor da gasolina, ele tende a ser a opção mais econômica. Quando ultrapassa esse limite, a gasolina normalmente passa a compensar mais no bolso do motorista.

Na prática, o cálculo é simples e pode ser feito rapidamente no posto. Se a gasolina estiver, por exemplo, a R$ 6,00, o etanol será vantajoso até cerca de R$ 4,20. Acima disso, a gasolina tende a oferecer melhor rendimento por quilômetro rodado.

Esse comportamento ocorre porque o motor precisa queimar maior volume de etanol para gerar a mesma energia produzida pela gasolina, o que aumenta o consumo médio do veículo.

Além do preço, outros fatores influenciam a escolha do combustível. O etanol costuma proporcionar maior potência ao motor e gerar menos emissões de carbono, o que agrada motoristas preocupados com desempenho e impacto ambiental.

Já a gasolina costuma oferecer autonomia maior, permitindo rodar mais quilômetros antes de abastecer novamente. Por isso, a recomendação final é observar os preços no momento do abastecimento e aplicar a regra dos 70%, garantindo assim uma decisão mais econômica e eficiente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!