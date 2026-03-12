Mãe de crianças mortas em Itumbiara relata dor em entrevista: “não me conformo”

Sarah Araújo falou pela primeira vez à imprensa durante evento de solidariedade à tragédia ocorrida

Ícaro Gonçalves - 12 de março de 2026

Sarah relatou a dor após a morte dos filhos no caso que chocou Goiás (Fotos: Secom/Itumbiara e Reprodução/X)

Sarah Araújo, mãe das crianças mortas pelo Secretário de Governo de Itumbiara, desabafou sobre toda a dor sofrida em entrevista concedida nessa quarta-feira (12), um mês após a tragédia ocorrida.

À TV Anhanguera, a filha do prefeito do município, Dione Araújo (UB), contou que ainda não consegue acreditar em tudo que aconteceu.

“É muito difícil de olhar as fotos deles, os vídeos, e eles não estarem aqui. Eu não me conformo, ainda mais na forma que foi”, disse a mãe.

As falas foram concedidas durante a entrega de um buquê de rosas brancas por parte da coordenadora da Casa da Mulher de Itumbiara. O gesto de apoio e solidariedade veio de um grupo de mais de 300 mulheres de todo o país.

“Quero agradecer a todas elas. Eu sinto muito o carinho de todas por mim, a solidariedade, sinto as orações, sinto que está me sustentando o apoio de todas elas”, completou.

Perda irreparável

Também nesse semana, o prefeito Dione Araújo comentou sobre como tem enfrentado as consequências da morte dos netos Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8.

“É uma perda irreparável. É algo que a gente não imagina na vida. E a gente pede a Deus para que dê força, para que eu possa, enquanto possível, cumprir com o meu papel como prefeito e, claro, um olhar também muito grande para a família”, disse à imprensa.

As falas ocorreram em evento de lançamento das inscrições para participação do programa Minha Casa, Minha Vida no município.

