Prefeito de Itumbiara se manifesta um mês após assassinato dos netos: “Ausência é irreparável”

Dione Araújo afirmou que está encontrando forças no apoio da população para continuar o trabalho

Ícaro Gonçalves - 10 de março de 2026

Dione Araújo afirmou que está encontrando forças no apoio da população (Imagens: Captura de tela/Instagram/Dione Araújo)

Quase um mês após a tragédia envolvendo a morte dos dois netos, o prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (UB), rompeu o silêncio e falou sobre o ocorrido durante entrevista à imprensa na segunda-feira (09).

“É uma perda irreparável. É algo que a gente não imagina na vida. E a gente pede a Deus para que dê força, para que eu possa, enquanto possível, cumprir com o meu papel como prefeito e, claro, um olhar também muito grande para a família”, disse à TV Anhanguera.

As falas ocorreram em evento de lançamento das inscrições para participação do programa Minha Casa, Minha Vida no município. Dione também afirmou que irá prosseguir com as políticas publicas da cidade, o que o ajudará a manter o equilíbrio emocional.

Em 21 de fevereiro, o prefeito já havia se posicionado virtualmente sobre a morte dos netos Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8.

“Nada é capaz de diminuir a saudade dos nossos pequenos. A ausência é irreparável e a saudade inesquecível. Mas todo o amor que tem chegado até nós tem sido um abraço na alma, uma força a mais para continuar seguindo”, publicou no Instagram.

“Estamos nos amparando na fé, no silêncio orante, confiantes em Deus e encontrando no Seu amor o sustento que precisamos para atravessar esse momento tão difícil, consolando os corações”, concluiu o prefeito de Itumbiara.

Como noticiado pelo Portal 6, o inquérito foi finalizada pela Polícia Civil (PC) no dia 27 de fevereiro. A conclusão é de que Thales Machado, então secretário de Governo de Itumbiara, agiu sozinho assassinando os filhos enquanto eles ainda dormiam.

Outra conclusão do inquérito foi de que o secretário morreu antes dos filhos. Logo após disparar contra os filhos, o secretário também atirou contra si mesmo e morreu logo em seguida.

