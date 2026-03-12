Moradores de Goiás com nome sujo podem renegociar dívidas por até R$ 100 no Feirão do Serasa

Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Rio Verde são algumas das cidades onde mais há ofertas disponíveis

Natália Sezil - 12 de março de 2026

Imagem ilustrativa de cartões de créditos (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Mais de 4,6 milhões de consumidores que estão com dívidas em Goiás têm a chance de quitar diversos débitos durante a 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome. São 20,3 milhões de ofertas oferecidas no estado, que podem ser pagas por pix ou boleto.

Mais de 3,5 milhões delas podem ser quitadas por até R$ 100. Cerca de outras 3 milhões têm descontos de mais de 90%.

Goiânia é a cidade com mais ofertas disponíveis – são 5.735.888, sendo que 1 milhão entram na lista de acordos a preços mínimos. Aparecida de Goiânia aparece na sequência, com 1.961.443.

Anápolis, Luziânia, Itumbiara, Jataí, Catalão e Porangatu completam a listagem de principais cidades goianas, com maior número de propostas.

O feirão já está valendo e segue até o dia 1º de abril. Os consumidores podem optar por aproveitar a campanha de forma virtual ou presencial.

Online, é possível consultar os descontos pelo site, serasalimpanome.com.br, pelo app Serasa no Google Play e App Store, ou pelo WhatsApp: (11) 99575-2096.

Quem prefere resolver a pendência presencialmente pode procurar atendimento gratuito nas agências dos Correios espalhadas pelo território nacional. Não é cobrada nenhuma taxa.

Para realizar a negociação, basta que o titular da dívida apresente um documento oficial com foto. As ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e no aplicativo.

Confira os números

Segundo dados do Serasa, a capital é a principal cidade com ofertas disponíveis. Das 5,7 milhões listadas, 1 milhão são negociadas por até R$ 100. Outras 963 mil têm desconto de mais de 90%.

Aparecida de Goiânia aparece na segunda posição do ranking, com 1.981.443 propostas. Mais de 393 mil podem ser quitadas com R$ 100, enquanto 285 mil conseguem abater mais de 90%.

Anápolis, na sequência, tem números semelhantes. São 1.250.199 ofertas, com 237 mil podendo ser negociadas por até R$ 100 e outras 218 mil disponíveis por preços 90% mais baixos.

Rio Verde, por fim, aparece na quarta posição, com 957.234 propostas do Serasa. Destas, 170 mil são oferecidas por até R$ 100, enquanto 133 mil têm desconto de mais de 90%.

