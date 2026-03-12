Muito mais do hidratante: veja para que serve o creme Nivea da lata azul

Produto clássico atravessa gerações e continua surpreendendo com diferentes formas de uso no dia a dia

Daniella Bruno - 12 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela)

O tradicional creme da lata azul da Nivea é um daqueles produtos que atravessam gerações. Presente em muitas casas há décadas, ele ficou conhecido principalmente pelo forte poder de hidratação.

No entanto, muita gente ainda não sabe que o produto pode ter várias outras utilidades no dia a dia.

Além de hidratar profundamente a pele, o creme também pode ajudar em diferentes situações da rotina de cuidados pessoais. Por isso, ele continua sendo um dos cosméticos mais populares do mundo.

Com uma fórmula mais densa e nutritiva, o produto cria uma camada protetora na pele. Dessa forma, ele ajuda a manter a hidratação por mais tempo e protege regiões que costumam sofrer mais com o ressecamento.

Hidratação intensa para diferentes partes do corpo

Primeiramente, o uso mais conhecido do creme continua sendo a hidratação da pele. Muitas pessoas aplicam o produto principalmente em áreas mais ressecadas, como cotovelos, joelhos e pés.

Além disso, o creme também pode ajudar a suavizar regiões que sofrem com o atrito constante, como mãos e calcanhares. Ao aplicar uma pequena quantidade e massagear bem, a pele absorve os nutrientes e tende a ficar mais macia.

Outro uso bastante comum aparece na rotina de cuidados noturnos. Algumas pessoas aplicam uma camada mais generosa antes de dormir, especialmente nos pés ou nas mãos, para potencializar o efeito hidratante.

Outros usos curiosos do creme

Além da hidratação, o creme da lata azul também ganhou fama por suas utilidades extras. Muitas pessoas utilizam o produto, por exemplo, para suavizar áreas ressecadas do rosto, proteger a pele em dias frios ou até ajudar na remoção de maquiagem mais pesada.

Outra dica bastante conhecida envolve o uso em pequenas regiões ressecadas dos lábios. Uma quantidade mínima do produto pode ajudar a reduzir o aspecto rachado e devolver maciez à pele.

Além disso, algumas pessoas aplicam o creme em regiões como cutículas e mãos para manter a aparência mais saudável. Como o produto possui textura mais consistente, ele ajuda a criar uma barreira protetora contra o ressecamento.

No fim das contas, a popularidade do creme não acontece por acaso. Ao reunir hidratação intensa e diversas possibilidades de uso, o clássico produto da lata azul continua sendo um aliado prático na rotina de cuidados pessoais.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!