Segundo dermatologistas, lavar o rosto com água muito quente acelera o envelhecimento da pele

Especialistas alertam que a temperatura da água influencia diretamente na saúde, na firmeza e na aparência da pele ao longo do tempo. Descubra mais aqui!

Daniella Bruno - 06 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

Muita gente associa água quente à sensação de limpeza profunda. No entanto, esse hábito diário pode prejudicar a saúde da pele. Embora o calor proporcione conforto momentâneo, ele interfere diretamente na estrutura cutânea.

Dermatologistas alertam que a temperatura elevada remove a camada de proteção natural responsável por manter a hidratação e a defesa contra agressões externas.

O que a água quente faz com a sua pele

Quando você lava o rosto com água muito quente, dilata os vasos sanguíneos e remove o manto lipídico. Como consequência, a pele perde água com mais facilidade.

Além disso, o calor excessivo compromete a barreira cutânea. Sem essa proteção, a pele fica mais vulnerável à poluição, ao sol e a agentes irritantes.

Com o tempo, esse processo favorece o ressecamento, a perda de elasticidade e o surgimento precoce de linhas finas.

O impacto no envelhecimento precoce

Ao agredir a estrutura natural da pele repetidamente, você acelera o desgaste celular. Dessa forma, a renovação se torna menos eficiente.

Consequentemente, a pele pode apresentar aspecto opaco, sensibilidade aumentada e maior propensão a manchas e vermelhidão.

A temperatura ideal para o rosto

Por isso, especialistas recomendam água morna ou fria na rotina de cuidados. Essas temperaturas limpam sem remover excessivamente a oleosidade natural.

Além disso, finalizar a lavagem com água fria ajuda a reduzir a dilatação dos poros e proporciona sensação de frescor.

Assim, ao ajustar um hábito simples do dia a dia, você preserva a hidratação, protege a barreira cutânea e contribui para manter a pele com aparência saudável por mais tempo.

