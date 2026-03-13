A nova função do WhatsApp para quem têm filhos adolescentes

Novo recurso anunciado desperta debate sobre limites e segurança na vida digital familiar

Magno Oliver - 13 de março de 2026

Debate acerca da restrição ao uso do celular em universidades ganhou força recentemente. (Foto: Captura de tela / Youtube)

O WhatsApp anunciou um novo recurso voltado à segurança de crianças e adolescentes que utilizam o aplicativo de mensagens.

A funcionalidade permitirá que pais ou responsáveis configurem contas supervisionadas para menores de idade, com ferramentas específicas de controle e gerenciamento da interação digital.

A novidade foi divulgada pela empresa nesta semana e deve começar a ser disponibilizada gradualmente nos próximos meses.

De acordo com a Meta, empresa responsável pelo aplicativo, o sistema permitirá que adultos autorizados determinem quais contatos podem enviar mensagens para o perfil do menor, além de controlar em quais grupos o usuário poderá participar.

Também será possível analisar solicitações de conversa vindas de números desconhecidos e ajustar diferentes configurações de privacidade diretamente na conta da criança ou adolescente.

Para ativar a ferramenta, o responsável deverá vincular o próprio dispositivo ao aparelho do menor durante o processo de configuração.

O procedimento exige que os dois celulares estejam próximos e inclui a criação de um PIN de seis dígitos para validar alterações no perfil supervisionado.

Apesar do controle administrativo, a empresa afirma que o conteúdo das conversas permanecerá protegido por criptografia de ponta a ponta, o que impede que terceiros, inclusive os próprios pais ou a plataforma, tenham acesso às mensagens trocadas.

A implementação do recurso ocorre em meio ao crescimento das discussões globais sobre segurança digital de jovens.

No Brasil, a criação de mecanismos de proteção também tem sido debatida no âmbito do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, legislação voltada a obrigar plataformas digitais a adotar medidas de prevenção contra conteúdos considerados nocivos para menores.

A expectativa é que ferramentas de supervisão como a anunciada pelo WhatsApp ajudem famílias a acompanhar a presença de adolescentes nas redes de maneira mais segura e responsável.

