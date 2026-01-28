Receita doce com pequi surpreende e divide opiniões nas redes sociais

Preparo com leite e açúcar despertou estranhamento e também curiosidade

Pedro Ribeiro - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma panela, ingredientes simples e uma combinação que poucos esperavam ver.

Foi assim que um vídeo envolvendo o preparo de pequi com leite e açúcar ganhou força nas redes sociais e se espalhou rapidamente, alcançando mais de 2 milhões de visualizações.

Logo o vídeo se espalhou e ganhou força, sobretudo entre moradores de Goiás e Minas Gerais, regiões onde o pequi faz parte da identidade cultural.

A publicação da criadora de conteúdo, Yasmim Helena, apresentou a receita como algo comum em partes do interior mineiro.

No preparo, o fruto passa por cozimento prévio e depois é misturado ao leite adoçado, resultando em um líquido amarelado e mais espesso.

A reação do público foi imediata. Pessoas de diferentes regiões passaram a comentar, muitos demonstrando surpresa e outros encarando a receita com humor.

Entre goianos, a reação foi de ainda mais surpresa, já que o pequi é tradicionalmente ligado a receitas salgadas, como arroz e frango.

Além da repercussão gastronômica, o conteúdo acabou abrindo espaço para relatos pessoais.

Diversos internautas comentaram sobre receitas semelhantes feitas por avós e compararam o fruto a outros alimentos que transitam entre o doce e o salgado na culinária brasileira.

