O erro ao usar o micro-ondas que deixa o prato mais quente do que a comida

Hábito muito comum na hora de esquentar a refeição pode enganar quem está com pressa e comprometer o resultado sem que quase ninguém perceba

Layne Brito - 13 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Poucas cenas são tão frustrantes na cozinha quanto tirar o prato do micro-ondas quase fervendo, levar a comida à mesa e descobrir, na primeira garfada, que ela ainda está morna por dentro.

O que parece um simples detalhe do dia a dia, na verdade, revela um erro mais comum do que muita gente imagina, e que pode fazer toda a diferença no resultado final da refeição.

Na prática, o problema não está exatamente no aparelho, mas na forma como o alimento é colocado para aquecer.

Quando a comida fica acumulada no centro do prato, em uma camada grossa ou mal distribuída, o calor não circula de maneira uniforme.

Assim, a louça acaba esquentando mais rápido, enquanto o interior da refeição continua frio ou apenas aquecido em partes.

Esse tipo de situação acontece com frequência em alimentos mais densos, como arroz, feijão, macarrão, purês e pratos prontos.

Como o micro-ondas não aquece tudo de forma igual, algumas regiões recebem mais calor do que outras, criando aquela falsa impressão de que está tudo pronto só porque o prato está muito quente.

Para evitar esse erro, a orientação é simples e pode ser colocada em prática imediatamente.

Espalhar melhor a comida no prato, evitar montes muito altos e mexer a refeição na metade do aquecimento já ajuda bastante.

Outra dica importante é usar recipientes próprios para micro-ondas, que costumam favorecer uma distribuição mais equilibrada da temperatura.

Também vale respeitar um pequeno tempo de descanso depois que o aparelho é desligado.

Isso porque o calor continua se espalhando por alguns segundos, o que pode deixar a comida mais uniforme sem precisar aumentar ainda mais o tempo.

No fim das contas, prato quente não é sinal de comida bem aquecida.

Muitas vezes, o que parece eficiência é só um aquecimento mal distribuído e corrigir esse hábito simples pode evitar desperdício de tempo, desconforto e até refeições aquecidas pela metade.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!