Ranking nacional coloca Anápolis em foco e amplia vitrine política de Márcio Corrêa

Prefeito tem a terceira maior avaliação entre todos os gestores das 100 maiores cidades do país, incluindo capitais

Da Redação - 13 de março de 2026

Márcio Corrêa, prefeito de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Anápolis ganhou projeção nacional após aparecer em um levantamento divulgado nesta sexta-feira (13) pelo Instituto Veritá, que avaliou a gestão municipal nas 100 maiores cidades do Brasil, incluindo as 27 capitais. O resultado também ampliou a vitrine política do prefeito Márcio Corrêa (PL).

Isso porque o chefe do Executivo anapolino aparece com a terceira melhor avaliação entre todos os prefeitos analisados, com índice de 90,8% de aprovação, ficando atrás apenas de Léo Moraes (Podemos), de Porto Velho, e Márcio Canella (UB), de Belford Roxo.

O levantamento inclui 27 capitais brasileiras e coloca Anápolis à frente de cidades importantes do país, como Curitiba (PR), São Luís (MA), Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG), que também aparecem na lista.

O Portal 6 conversou com profissionais das áreas de marketing e ciência política, que analisaram o documento de forma reservada.

Segundo eles, como Márcio Corrêa ainda está no início da gestão, esse tipo de levantamento precisa ser tratado com cautela.

Ainda assim, por ocorrer em ano eleitoral, o dado tende a fortalecer o capital político do prefeito, sobretudo diante de possíveis candidatos que devem buscar o apoio dele nas eleições.

Na avaliação dos especialistas ouvidos pela reportagem, o ranking vai além da divulgação institucional, porque projeta a imagem de Anápolis para além de Goiás e reforça o nome de Márcio Corrêa em discussões sobre aprovação popular.

Eles ponderam, no entanto, que bons índices também costumam ser usados por grupos aliados para sustentar discursos de eficiência administrativa.

Por isso, o impacto político do levantamento deve depender, daqui para frente, da capacidade da gestão de transformar aprovação em resultados concretos percebidos pela população.

Além de Anápolis, outras cidades goianas aparecem no ranking divulgado pelo Instituto Veritá.

Entre elas estão Goiânia, administrada por Sandro Mabel (UB) que ficou em 79º, e Aparecida de Goiânia, comandada por Leandro Vilela (MDB), ocupando a 57ª posição.

No ranking de avaliação dos prefeitos, os dois gestores aparecem em posições mais baixas quando comparados ao desempenho registrado em Anápolis.

O estudo do Instituto Veritá ouviu mais de 100 mil pessoas entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, avaliando 51 serviços municipais e a atuação dos prefeitos, com margem de erro entre 2% e 3%.

Para conferir o levantamento na íntegra, clique aqui.

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