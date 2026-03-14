Homem que furtou residência de cueca em Rio Verde é localizado por câmeras de segurança
Suspeito foi reconhecido pela vítima após imagens registrarem toda a ação
Um homem, de 30 anos, foi preso suspeito de furtar uma residência na tarde de sexta-feira (13), no Parque Bandeirante, em Rio Verde. Ele foi identificado após a vítima reconhecer o autor nas imagens registradas por câmeras de segurança da casa.
Nas gravações, o suspeito aparece circulando pelo imóvel vestindo apenas uma cueca antes de pegar roupas e outros objetos da residência.
Após ver as imagens, a vítima acionou a Polícia Militar (PM) e, horas depois, afirmou ter visto na rua um homem com as mesmas características do autor do crime. Equipes iniciaram buscas e localizaram o suspeito na região.
Durante a abordagem, ele foi reconhecido pela vítima. Segundo relato, as roupas que o homem vestia no momento da prisão também haviam sido levadas da casa.
Questionado pelos policiais, o suspeito confessou o furto e indicou onde havia escondido parte dos itens. Em uma casa abandonada próxima ao local, os militares encontraram e recuperaram uma churrasqueira elétrica.
O homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).
