Homem que furtou residência de cueca em Rio Verde é localizado por câmeras de segurança

Suspeito foi reconhecido pela vítima após imagens registrarem toda a ação

Suspeito de furtar residência em Rio Verde foi preso após ser reconhecido pela vítima por imagens de câmeras de segurança. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Um homem, de 30 anos, foi preso suspeito de furtar uma residência na tarde de sexta-feira (13), no Parque Bandeirante, em Rio Verde. Ele foi identificado após a vítima reconhecer o autor nas imagens registradas por câmeras de segurança da casa.

Nas gravações, o suspeito aparece circulando pelo imóvel vestindo apenas uma cueca antes de pegar roupas e outros objetos da residência.

Após ver as imagens, a vítima acionou a Polícia Militar (PM) e, horas depois, afirmou ter visto na rua um homem com as mesmas características do autor do crime. Equipes iniciaram buscas e localizaram o suspeito na região.

Durante a abordagem, ele foi reconhecido pela vítima. Segundo relato, as roupas que o homem vestia no momento da prisão também haviam sido levadas da casa.

Questionado pelos policiais, o suspeito confessou o furto e indicou onde havia escondido parte dos itens. Em uma casa abandonada próxima ao local, os militares encontraram e recuperaram uma churrasqueira elétrica.

O homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC).

 

 

Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

