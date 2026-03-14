Usina solar de R$ 1,3 bilhão começa a operar em Goiás

Complexo em Vila Propício inicia operação parcial e deve se tornar o maior projeto de energia solar do estado

Lara Duarte - 14 de março de 2026

Parque solar Arinos, da Newave Energia. (Foto: Divulgação)

Uma usina solar avaliada em R$ 1,3 bilhão começou a entrar em operação em Goiás após autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O aval permite que a empresa Newave Energia inicie a operação comercial de 250 megawatts do complexo solar Barro Alto, localizado no município de Vila Propício.

O projeto completo ainda está em fase de implantação e a previsão é que todas as unidades do complexo entrem em funcionamento até 2026.

Quando estiver totalmente concluída, a usina terá capacidade instalada de 452 megawatts-pico (MWp), tornando-se a maior planta de energia solar do estado.

Com isso, a geração solar em Goiás deve crescer cerca de 22%, consolidando a fonte como a segunda mais importante da matriz energética local.

A produção estimada poderá atender a um consumo médio de 111 megawatts médios, quantidade suficiente para abastecer uma cidade com cerca de 365 mil habitantes.

O empreendimento prevê a instalação de aproximadamente 731 mil painéis solares distribuídos em uma área de 800 hectares. Durante a construção, a expectativa é de geração de mais de 1.500 empregos diretos.

O financiamento do projeto é totalmente nacional. Mais de R$ 900 milhões foram captados por meio de um Fundo de Investimento em Participações (FIP) que reuniu mais de 15 mil investidores, além de contar com apoio da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e do Banco do Brasil.

Parte da energia produzida será destinada às operações da Gerdau no país, como parte da estratégia da empresa para reduzir emissões de gases de efeito estufa. O restante da produção será comercializado no mercado livre de energia, permitindo que consumidores escolham seus fornecedores e contratos.

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