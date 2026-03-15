6 dicas fáceis e eficientes para limpar a máquina de lavar

Pequenos cuidados no dia a dia podem prolongar a vida útil do eletrodoméstico e evitar odores desagradáveis nas roupas

Daniella Bruno - 15 de março de 2026

Colocando roupas do jeito correto na máquina de lavar. (Imagem: Captura de tela/ Youtube)

A máquina de lavar está entre os eletrodomésticos mais utilizados dentro de casa. Afinal, ela faz parte da rotina semanal de muitas famílias e trabalha constantemente com água, sabão e sujeira das roupas.

No entanto, justamente por esse uso frequente, o equipamento também acumula resíduos ao longo do tempo. Restos de sabão, amaciante, fiapos e até mofo podem se concentrar em diferentes partes da máquina.

Como consequência, além de odores desagradáveis, o aparelho pode começar a perder eficiência na lavagem das roupas. Por isso, realizar a limpeza periódica do equipamento é essencial.

Além de garantir roupas mais limpas e cheirosas, essa manutenção também ajuda a prolongar a vida útil da máquina. Pensando nisso, confira a seguir algumas dicas simples e eficientes.

1. Limpe o compartimento de sabão e amaciante

Primeiramente, é importante observar o compartimento onde ficam o sabão e o amaciante. Com o tempo, esses produtos acabam deixando resíduos que podem endurecer e formar crostas.

Por isso, sempre que possível, retire a gaveta e lave-a com água corrente. Além disso, utilize uma escova pequena ou uma esponja para remover os restos acumulados.

Dessa forma, você evita o surgimento de mofo e mantém o compartimento sempre limpo.

2. Faça uma lavagem com vinagre

Além da limpeza externa, também é fundamental higienizar o interior da máquina. Nesse caso, o vinagre branco pode ser um grande aliado.

Basta adicionar cerca de dois copos do produto diretamente no tambor e iniciar um ciclo completo de lavagem sem roupas.

Assim, o vinagre percorre todo o sistema da máquina e ajuda a dissolver resíduos acumulados. Ao mesmo tempo, ele também contribui para eliminar odores desagradáveis.

3. Limpe o filtro regularmente

Outro ponto que merece atenção é o filtro da máquina. Esse componente tem a função de reter fiapos, cabelos e pequenas partículas vindas das roupas.

Com o passar do tempo, no entanto, o filtro pode ficar cheio de sujeira. Por isso, é importante verificá-lo regularmente.

Sempre que necessário, retire o filtro e faça a limpeza com água corrente. Dessa maneira, você garante que a máquina continue funcionando corretamente.

4. Higienize a borracha de vedação

Por outro lado, nas máquinas de abertura frontal, a borracha de vedação também exige cuidados especiais.

Essa região costuma acumular água, sabão e pequenas sujeiras que acabam favorecendo o aparecimento de mofo.

Para evitar esse problema, passe um pano úmido com detergente neutro ao redor da borracha. Além disso, verifique se não há resíduos escondidos nas dobras.

Assim, você mantém essa parte da máquina sempre limpa e livre de odores.

5. Deixe a máquina aberta após o uso

Depois de terminar a lavagem das roupas, um hábito simples pode fazer muita diferença.

Sempre que possível, deixe a tampa ou a porta da máquina aberta por algum tempo. Dessa forma, o interior do equipamento consegue secar completamente.

Consequentemente, esse cuidado reduz a umidade acumulada e ajuda a evitar odores desagradáveis.

6. Faça limpezas periódicas no tambor

Por fim, é importante realizar uma limpeza mais completa no tambor da máquina regularmente.

Você pode utilizar produtos específicos para limpeza de eletrodomésticos ou até soluções caseiras, como vinagre e bicarbonato.

O mais importante, portanto, é manter uma rotina de manutenção. Assim, a máquina continua funcionando bem e as roupas saem sempre limpas e cheirosas.

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