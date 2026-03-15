Colocar plástico-bolha na geladeira: para que serve e por que é recomendado

Um material simples e barato pode ajudar a conservar frutas e facilitar a limpeza da geladeira

Daniella Bruno - 15 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Truques domésticos simples continuam conquistando espaço na internet. Entre eles, um método curioso ganhou popularidade nos últimos meses: colocar plástico-bolha dentro da geladeira.

Isolamento térmico em janelas ajuda a manter o ambiente aquecido. Uma das utilidades mais práticas do plástico-bolha aparece no isolamento térmico de janelas. Ao fixar o material diretamente no vidro durante o inverno, o morador cria uma camada que reduz a perda de calor no ambiente.

Na prática, o plástico-bolha funciona como uma barreira que impede a troca rápida de temperatura entre o interior da casa e o lado externo. Dessa forma, o ambiente permanece aquecido por mais tempo.

Além disso, essa solução simples pode ajudar a diminuir o uso de aquecedores e, consequentemente, reduzir o consumo de energia elétrica.

Material também protege plantas, móveis e objetos frágeis

Além de ajudar no isolamento térmico, o plástico-bolha também pode proteger plantas sensíveis ao frio. Ao envolver vasos e canteiros com o material, o morador cria uma barreira que ajuda a preservar raízes e folhas durante noites de temperaturas mais baixas.

Da mesma forma, o material pode servir como amortecedor dentro de casa. Quando alguém forra o fundo de gavetas e prateleiras com plástico-bolha, ele reduz o impacto entre objetos e evita arranhões em louças, utensílios delicados e itens frágeis.

Outro uso prático envolve a segurança doméstica. Muitas pessoas colocam o plástico-bolha sob tapetes finos para criar um efeito antiderrapante improvisado. Assim, o material ajuda a diminuir o risco de escorregões, principalmente em corredores ou áreas com maior circulação de pessoas.

Alguns cuidados são importantes

Apesar da praticidade, especialistas recomendam alguns cuidados ao utilizar o plástico-bolha dentro de casa.

Primeiramente, evite expor o material a fontes de calor intenso, já que temperaturas muito altas podem deformar o plástico.

Além disso, mantenha o material fora do alcance de crianças pequenas. As bolhas podem representar risco se forem manipuladas ou levadas à boca.

Portanto, quando usado com atenção, o plástico-bolha pode se transformar em um aliado versátil para proteger objetos, melhorar o conforto térmico e até aumentar a segurança dentro de casa.

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