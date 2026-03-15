Construtora abre 119 vagas de emprego para Goiânia, Anápolis, Aparecida e Valparaíso

Seleção é tanto para profissionais da construção civil quanto para aqueles de carreira corporativa

Ícaro Gonçalves -
Vagas são para diferentes municípios em Goiás (Foto: Divulgação)

Uma construtora de Goiás está com 119 vagas abertas para a construção civil neste mês de março. A seleção inclui vagas para atuar em Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e também em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

O processo é para a MRV, que desde 2006 já soma 75 empreendimentos no estado. Segundo a construtora, a seleção é tanto para profissionais da construção civil quanto para aqueles de carreira corporativa.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e vale-transporte, além de benefícios por meio do programa Ser Sangue Verde, que inclui condições especiais para aquisição de imóveis da companhia, acompanhamento psicológico e iniciativas de bem-estar.

Também há benefícios destinados a funcionários que são pais, mães ou responsáveis legais por pessoas com deficiência, transplantados ou com doenças degenerativas, com adoção de rotina flexível de trabalho.

As inscrições podem ser feitas pela página Carreiras disponível no site da MRV. No caso das vagas para produção, também é possível entrar em contato pelo telefone (62) 98118-7242 ou fazer a candidatura diretamente pelo site Recruta Simples.

Para o gestor de produção da MRV em Goiás, Antônio Caio Ribeiro, as ofertas de emprego refletem a expansão da empresa, assim como o papel da construtora junto à economia goiana.

“Cada nova obra movimenta uma cadeia produtiva ampla, gera renda e contribui diretamente para o fortalecimento da economia goiana”, defende o gestor.

Confira as vagas por cidade:

Goiânia e Aparecida de Goiânia

  • Pedreiro – 20 vagas
  • ⁠Ajudante – 20 vagas
  • ⁠Armador – 2 vagas
  • ⁠Montador – 10 vagas
  • ⁠Auxiliar de montador (não é necessário experiência) – 10 vagas
  • ⁠Carpinteiro – 5 vagas
  • ⁠Pintor – 10 vagas
  • ⁠Almoxarife – 3 vagas
  • Analista de Atração de Talentos Junior – 1 vaga
  • Analista de Desenvolvimento Imobiliário Júnior / Incorporação – 1 vaga
  • Assistente Administrativo DAE – 1 vaga
  • Auxiliar Engenharia – 4 vaga
  • Gerente de vendas – 1 vaga

Anápolis

  • Montador – 5 vagas
  • ⁠Armador – 2 vagas
  • ⁠Pedreiro – 5 vagas
  • ⁠Ajudante – 5 vagas
  • Gerente de vendas – 1 vaga

Valparaíso de Goiás

  • Pintor – 6 vagas
  • Pedreiro – 6 vagas
  • Técnico de Segurança do Trabalho I – 1 vaga

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.