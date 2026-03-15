Festa LGBT de luxo celebrando a cultura country chama atenção em Goiânia

Evento reuniu diversidade, música eletrônica e visitantes de várias regiões do país durante o fim de semana

Pedro Ribeiro - 15 de março de 2026

(Foto: Reprodução/@studio40festa)

Goiânia recebeu, na madrugada deste domingo (15), mais uma edição da Go West, festa temática inspirada na cultura country e voltada ao público LGBT+.

O evento, idealizado pelo selo Studio40, atraiu visitantes de diferentes regiões do país e movimentou a capital goiana durante o fim de semana.

A presença de turistas também impactou a rede hoteleira da cidade, que registrou alta procura por hospedagens.

Criada pelos empresários goianos Ranylton Santos e Marcus Andrade, a Go West tem como proposta unir elementos da cultura sertaneja com música eletrônica.

Durante a programação, DJs nacionais apresentaram sets que misturaram diferentes estilos da música eletrônica, incorporando referências sonoras ligadas ao universo country.

A edição também contou com atrações inéditas no palco do selo.

De acordo com os organizadores, a curadoria buscou artistas que apresentam sonoridades autorais e propostas musicais diferenciadas.

Entre os destaques da noite esteve a participação especial do cantor espanhol Fruela, que realizou uma apresentação exclusiva ao lado do produtor e DJ Junyo.

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