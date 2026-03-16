Conversa no BBB 26 arranca risos pelo real desejo em festa: “quero a paz mundial”

Brother "recalculou a rota" de forma hilária após sugerir tema ousado para a festa do líder e divertiu os colegas de confinamento

Matheus Araujo - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela).

Uma conversa inusitada entre os participantes do BBB 26 viralizou nas redes sociais e arrancou risos dos internautas. Durante um momento de descontração na casa, o tema “desejos para a festa” tomou um rumo inesperado quando um dos brothers decidiu elevar o nível das expectativas para além do entretenimento comum do reality.

Enquanto discutiam as escolhas para o tema da festa do líder, foi comentado que um dos questionamentos feitos pela produção seria sobre os sonhos dos confinados, um dos participantes de prontidão disparou que seu sonho era uma festa repleta de homens. A declaração direta recebeu apoio imediato de outra colega de confinamento, que disparou: “Uai, não acho ruim não, hein!”.

No entanto, ao perceber que o pedido poderia soar exagerado, o brother decidiu recalcular a rota de forma hilária.

Para encerrar a discussão com chave de ouro e muito deboche, ele mudou o discurso repentinamente: “Brincadeira, meu sonho é a paz mundial!”, afirmou arrancando risadas de seus colegas.

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