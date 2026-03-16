Golpista usa endereço de farmácia em Anápolis para aplicar golpe em clientes

Criminoso se passa por vendedor de medicamentos, usa localização da drogaria e marca retiradas no local sem que loja sequer saiba das vendas

Ícaro Gonçalves - 16 de março de 2026

Drogaria estaria sendo usada para aplicação de golpes (Imagens: Captura de tela e Reprodução/ Google Maps)

Um drogaria de Anápolis tem sido usada por criminosos como endereço para aplicação de golpes de venda falsa contra clientes. O caso foi denunciado ao Portal 6 nessa segunda-feira (16), quando mais uma pessoa descobriu ter sido vítima do crime.

A unidade da drogaria Farmalis fica no setor Alto da Bela Vista, na esquina da Avenida Paraguai com a Rua Monte Sinai.

Wanderson Ferreira, responsável pela farmácia, disse à reportagem que um suposto golpista chamado “Alessandro” estaria fazendo a venda de medicamentos pelo WhatsApp e pedindo aos clientes para fazerem a retirada no local.

Entretanto, na farmácia não existe nenhum funcionário com esse nome, sendo que apenas Wanderson e a esposa trabalham na loja desde 2024.

Segundo relata Wanderson, já foram três vítimas identificadas desde o dia 05 de março. No primeiro caso, uma pessoa ligou no estabelecimento para confirmar a encomenda de agulhas hipodérmicas no valor de R$ 1 mil, conforme conversa pelo WhatsApp.

Wanderson estranhou o pedido, que nunca havia sido feito. Quando o cliente apresentou prints da conversa, ele confirmou que se tratava de um golpe.

“Aqui é só eu e minha esposa que trabalham aqui. O cara usa uma logo diferente. No telefone está escrito ‘Alessandro Medicamentos’. O endereço, quando você clica na localização, cai aqui na minha loja”, disse o dono da farmácia.

No caso ocorrido nesta segunda (16), a vítima teria vindo de outra cidade, distante há mais de uma hora, para pegar os medicamentos que não existem.

“Perguntei: ‘Vocês pagaram ou não?’, eles disseram que não, porque iriam pagar aqui na hora, depois de pegar o medicamento. Eles tentaram mandar mensagem para esse Alessandro e ninguém respondia. Eu falei, ‘não… isso é um golpe. Ele não conseguiu pegar o dinheiro de vocês antes, graças a Deus… mas isso é um golpe'”, comentou.

Wanderson informou que fez alerta sobre o ocorrido nas redes sociais da farmácia e que deve registrar o caso na Polícia Civil (PC) ainda nesta segunda (16).

A reportagem tentou contato por ligação com o telefone usado pelo suposto golpista, mas não foi atendida. O número usado é o (62) 9921-7532.

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