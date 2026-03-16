Golpista usa endereço de farmácia em Anápolis para aplicar golpe em clientes
Criminoso se passa por vendedor de medicamentos, usa localização da drogaria e marca retiradas no local sem que loja sequer saiba das vendas
Um drogaria de Anápolis tem sido usada por criminosos como endereço para aplicação de golpes de venda falsa contra clientes. O caso foi denunciado ao Portal 6 nessa segunda-feira (16), quando mais uma pessoa descobriu ter sido vítima do crime.
A unidade da drogaria Farmalis fica no setor Alto da Bela Vista, na esquina da Avenida Paraguai com a Rua Monte Sinai.
Wanderson Ferreira, responsável pela farmácia, disse à reportagem que um suposto golpista chamado “Alessandro” estaria fazendo a venda de medicamentos pelo WhatsApp e pedindo aos clientes para fazerem a retirada no local.
Entretanto, na farmácia não existe nenhum funcionário com esse nome, sendo que apenas Wanderson e a esposa trabalham na loja desde 2024.
Segundo relata Wanderson, já foram três vítimas identificadas desde o dia 05 de março. No primeiro caso, uma pessoa ligou no estabelecimento para confirmar a encomenda de agulhas hipodérmicas no valor de R$ 1 mil, conforme conversa pelo WhatsApp.
Wanderson estranhou o pedido, que nunca havia sido feito. Quando o cliente apresentou prints da conversa, ele confirmou que se tratava de um golpe.
“Aqui é só eu e minha esposa que trabalham aqui. O cara usa uma logo diferente. No telefone está escrito ‘Alessandro Medicamentos’. O endereço, quando você clica na localização, cai aqui na minha loja”, disse o dono da farmácia.
No caso ocorrido nesta segunda (16), a vítima teria vindo de outra cidade, distante há mais de uma hora, para pegar os medicamentos que não existem.
“Perguntei: ‘Vocês pagaram ou não?’, eles disseram que não, porque iriam pagar aqui na hora, depois de pegar o medicamento. Eles tentaram mandar mensagem para esse Alessandro e ninguém respondia. Eu falei, ‘não… isso é um golpe. Ele não conseguiu pegar o dinheiro de vocês antes, graças a Deus… mas isso é um golpe'”, comentou.
Wanderson informou que fez alerta sobre o ocorrido nas redes sociais da farmácia e que deve registrar o caso na Polícia Civil (PC) ainda nesta segunda (16).
A reportagem tentou contato por ligação com o telefone usado pelo suposto golpista, mas não foi atendida. O número usado é o (62) 9921-7532.
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